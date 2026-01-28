¿De qué trata el impresionante fenómeno astronómico de los “días sin sombra” que ocurrirá en Perú?

Un fenómeno poco común comenzará a llamar la atención en distintas regiones de Perú desde finales de enero; se trata de los llamados “días sin sombra”, un evento natural que ocurre cuando el Sol se posiciona de una forma muy particular en el cielo y hace que, por unos minutos, los objetos parezcan perder su silueta sobre el suelo.

Este año, el fenómeno comienza en Tacna el 28 de enero y recorrerá progresivamente varias ciudades del país hasta marzo.

Cuando el Sol queda justo encima

Lo que provoca este curioso efecto es un momento específico conocido como el paso cenital del Sol; en términos simples, ocurre cuando el Sol se ubica exactamente sobre la cabeza de quienes están en tierra, iluminando todo de manera directa.

A diferencia del mediodía habitual, en este instante la luz solar cae de forma totalmente vertical, lo que hace que postes, personas, árboles o edificios prácticamente no proyecten sombra.

Este evento solo se presenta en zonas cercanas al ecuador y se repite dos veces al año. Por esa razón, suele generar expectativa tanto en comunidades locales como en personas interesadas en observar fenómenos naturales poco frecuentes.

Durante esos minutos, el entorno se ve distinto: las sombras se acortan hasta desaparecer y la percepción del espacio cambia de manera evidente.

Fechas y ciudades donde se verá el fenómeno

Según el calendario difundido por Asismet, el recorrido del sol cenital en Perú comenzará en el sur del país y avanzará hacia el norte conforme pasan las semanas.

El recorrido del Sol cenital se extenderá por varias semanas y alcanzará decenas de ciudades. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tacna será la primera ciudad en experimentar este efecto el 28 de enero a las 11:53 de la mañana; posteriormente, en el cronograma compartido por Asismet, señala: