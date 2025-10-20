Suscribirse

Dos cometas brillantes iluminarán los cielos de octubre: cuándo y dónde podrán verse en Colombia

El cielo colombiano será escenario de dos cometas que alcanzarán su máximo brillo este mes.

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

21 de octubre de 2025, 1:44 a. m.
Dos cuerpos celestes ofrecerán un espectáculo nocturno visible desde el país sin instrumentos.
Colombia podrá presenciar el paso de dos cometas que iluminarán el cielo en días consecutivos. | Foto: Composición de SEMANA con foto del cometa SWAN - ICQ Comet Observations, foto del cometa Lemmon - Dan Bartlett, e imagen de Getty

El cielo nocturno se prepara para un evento poco común en donde dos cometas harán su aparición en el firmamento colombiano sin necesidad de telescopios ni instrumentos especializados.

Se trata de una oportunidad ideal para quienes disfrutan y desean ver uno de los fenómenos astronómicos ya que ambos visitantes espaciales se acercarán lo suficiente a la Tierra para ser detectados a simple vista, eso sí, siempre que el cielo esté despejado y lejos de la contaminación lumínica.

Entre el 20 y el 21 de octubre, los cometas C/2025 A6, conocido como Lemmon y el C/2025 R2, identificado como SWAN, alcanzarán su punto de mayor cercanía al planeta, momento en que serán más luminosos y fáciles de ubicar.

Cuándo mirar al cielo y hacia qué dirección?

Durante las madrugadas de esos días, el cometa Lemmon podrá observarse hacia el noreste, poco antes del amanecer. Posteriormente, en las semanas siguientes, también se hará visible al atardecer.

Este cometa será el más notorio para los países ubicados en el hemisferio norte como Colombia, ya que se espera que llegue a un nivel de brillo que permita distinguirlo sin ayuda adicional, siempre desde lugares oscuros y despejados.

Dos cometas se acercarán a la Tierra y podrán observarse a simple vista en varias regiones del país. | Foto: Getty Images

En cuanto al cometa SWAN, su mayor visibilidad se concentrará en el hemisferio sur del planeta, aunque también se prevé que pueda apreciarse brevemente desde territorio colombiano al caer la noche el 20 de octubre, especialmente con binoculares y bajo buenas condiciones atmosféricas.

Lo que se sabe de estos cometas viajeros

El cometa Lemmon fue identificado por primera vez en enero desde el Observatorio Mount Lemmon en Arizona y rápidamente llamó la atención por su brillo inusual.

El portal de astronomía StarWalk indica que podría convertirse en el cometa más destacado del año, debido a que estará a unos 88 millones de kilómetros de la Tierra durante su máxima aproximación.

“El Cometa Lemmon apareció en enero y rápidamente se convirtió en el candidato al mejor cometa de 2025. Probablemente ningún otro cometa alcanzará ese brillo este año”, destacó el portal.

El cometa Lemmon fue capturado en todo su esplendor por el lente de Dan Bartlett el 26 de septiembre.
Dan Bartlett capturó una imagen del cometa Lemmon el 26 de septiembre, mostrando su brillante recorrido. | Foto: Dan Bartlett

Los especialistas estiman que su brillo alcanzará su punto más alto entre finales de octubre y comienzos de noviembre, alrededor de las noches de Halloween.

Por su parte, el cometa SWAN fue descubierto en septiembre de 2025 gracias a un instrumento instalado en una misión espacial solar.

El cometa SWAN, recién descubierto, se acercará a la Tierra y ofrecerá una ventana corta de visibilidad en el cielo colombiano.
El 12 de septiembre, Martin Mašek logró fotografiar desde la Tierra al cometa C/2025 R2 SWAN, destacando por su luminosidad y una cola considerablemente extendida. | Foto: ICQ Comet Observations

Según observaciones iniciales realizadas desde Chile, este cometa sorprendió por la longitud de su cola y su intensidad luminosa, lo que lo ubica entre los más llamativos detectados recientemente.

Su proximidad a la Tierra ocurrirá el 20 de octubre y podría alcanzar una magnitud que lo haga visible sin gran dificultad.

