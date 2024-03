Eclipse solar total del 8 de abril de 2024: ¿se podrá observar en Colombia?

Esta coincidencia cósmica se manifestará como un eclipse total en algunas zonas . Y aunque no volverá a ser visible de este modo sino hasta el año 2045 en Estados Unidos, el 2048 en Canadá y el 2052 en México , no merece la pena poner en riesgo nuestra salud visual. El mundo está lleno de cosas hermosas que ver.

Eclipses ancestrales

Y aquí vale la pena dejar claro que aunque los mayas hayan usado obsidianas para ver los eclipses, esto no es recomendable. Los mayas usaron la obsidiana porque era lo que tenían a mano y según su limitado entender les parecía apropiado. Pero recordemos que los mayas desconocían la existencia de la luz no visible que puede tener efectos adversos sobre las células de nuestros ojos. Las piedras de obsidiana no están estandarizadas en su grosor ni estructura, por lo que no se puede garantizar que absorban suficiente luz.