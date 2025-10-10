El botón que debe oprimir en su microondas para evitar que haga fuertes ruidos mientras lo usa

A todos les ha pasado alguna vez: meten algo a calentar en el microondas y, durante el proceso, el aparato comienza a hacer un ruido molesto. Para muchas personas, especialmente aquellas sensibles a los sonidos fuertes, esto puede resultar incómodo. Sin embargo, lo que pocos saben es que este problema tiene solución, y es mucho más sencilla de lo que parece.

Los electrodomésticos, como el microondas, han cobrado gran protagonismo en los últimos años, pues se han vuelto indispensables en el hogar, sobre todo para facilitar las tareas de cocina. Una de sus principales ventajas es que permite calentar la comida en cuestión de segundos o minutos, dependiendo de las necesidades de cada persona y del punto de temperatura que desee.

Además, ofrece la comodidad de evitar ensuciar ollas o sartenes, algo que muchos agradecen al momento de ahorrar tiempo y reducir la cantidad de loza por lavar. En definitiva, el microondas se ha convertido en un aliado práctico y eficiente.

El microondas es uno de los electrodomésticos más importante del hogar. | Foto: Getty Images

Lo curioso es que todo el secreto está en un simple botón que suele pasar desapercibido. Según explica el medio Computer Hoy, para activar el modo silencioso del microondas basta con mantener presionado el botón “0” o “1”, dependiendo del modelo. En los equipos más modernos, esta opción puede aparecer claramente identificada como “Silencio” o “Sonido”. Solo hay que presionarlo para conseguir resultados.

Si estos métodos no funcionan, lo recomendable es consultar el manual de instrucciones, donde podrá encontrar la forma exacta de activar el modo silencio, además de descubrir otras funciones poco conocidas que suelen permanecer ocultas.