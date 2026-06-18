El fin del ladrillo: la tecnología alemana que permite construir edificios en apenas siete días

La tecnología ha transformado profundamente distintos aspectos de la vida cotidiana. Desde herramientas que simplifican tareas diarias hasta soluciones que permiten optimizar el tiempo, los avances tecnológicos se han convertido en aliados fundamentales para millones de personas en todo el mundo.

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Sin embargo, su impacto va mucho más allá del ámbito doméstico o de las comunicaciones. En los últimos años, también ha revolucionado sectores productivos que durante décadas dependieron casi exclusivamente del trabajo manual.

Uno de los casos más representativos es el de la construcción, una industria que ha incorporado herramientas digitales, sistemas de automatización e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de los procesos, aumentar la productividad y reforzar la seguridad en las obras.

Un ejemplo reciente de esta transformación llega desde Alemania, donde la startup NiTO Holzstein desarrolló un innovador sistema de construcción basado en bloques de madera maciza capaces de levantar la estructura de una vivienda en apenas siete días.

Según recoge el portal Okdiario, la propuesta ha despertado interés por su similitud con los populares bloques LEGO. En lugar de recurrir a ladrillos, cemento o complejos sistemas de fijación, este método utiliza piezas de madera de alta resistencia que encajan con precisión entre sí, agilizando notablemente el proceso de construcción.

La industria de la construcción está incorporando herramientas que mejoran la eficiencia y la seguridad. Foto: Getty Images

¿Cómo funciona el sistema?

La tecnología emplea bloques fabricados con madera estructural C24, un material reconocido por su resistencia y durabilidad. Cada pieza ha sido diseñada para ensamblarse de forma exacta con las demás, permitiendo levantar paredes y estructuras sin necesidad de adhesivos, tornillos ni cemento.

Gracias a este diseño, una sola persona puede realizar gran parte del montaje de manera rápida y eficiente. Además, al tratarse de un sistema de construcción en seco, se eliminan los tiempos de espera asociados al fraguado del cemento, reduciendo considerablemente la duración total de la obra.

Más allá de la rapidez de ejecución, uno de los principales atractivos de esta tecnología es su enfoque sostenible. La producción de cemento y ladrillos representa una parte significativa de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO₂), por lo que sustituir estos materiales podría contribuir a disminuir el impacto ambiental de las nuevas edificaciones.

La industria de la construcción está incorporando herramientas que mejoran la eficiencia y la seguridad. Foto: Getty Images

A ello se suma que los bloques de madera pueden desmontarse una vez finalizada la vida útil del edificio y reutilizarse en futuras construcciones. Esta característica favorece un modelo más cercano a la economía circular, reduce la generación de residuos y promueve un uso más eficiente de los recursos.

La compañía destaca además que el sistema cuenta con certificaciones y evaluaciones técnicas que respaldan su cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad exigidos para este tipo de soluciones constructivas innovadoras, reforzando su viabilidad como alternativa para la construcción del futuro.