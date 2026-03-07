Ciencia

El géiser más ácido del mundo vuelve a activarse tras años dormido: científicos observaron nuevas erupciones de hasta 10 metros

El interés científico volvió a centrarse en este géiser cuando en febrero de 2026 se detectó una nueva fase eruptiva.

Redacción Tecnología
7 de marzo de 2026, 8:25 a. m.
A unos 200 metros del Steamboat, en la parte posterior de la cuenca Norris, se localiza el géiser Echinus.
¿Ha escuchado hablar de la Cuenca de Géiser Norris? Se trata de una de las zonas hidrotermales más activas y dinámicas del Parque Nacional de Yellowstone. En este lugar se encuentra el Steamboat Geyser, considerado el géiser activo más alto del planeta, junto a una amplia variedad de manifestaciones geotérmicas cuyas aguas presentan composiciones químicas tanto ácidas como neutras.

En la parte posterior de esta cuenca hidrotermal, a unos 200 metros del Steamboat, se ubica el Echinus Geyser. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), su piscina mide cerca de 20 metros de diámetro y es considerado el géiser ácido más grande del mundo. Aunque su agua presenta cierto nivel de acidez, este es moderado, por lo que no resulta tan extremo como podría imaginarse.

Su existencia es poco común, ya que los géiseres con agua ácida son raros. En la mayoría de los casos, la acidez tiende a deteriorar las rocas que forman los conductos por donde circula el agua caliente. En Echinus, sin embargo, esta característica se debe a la mezcla de gases ácidos con aguas de composición neutra.

Dentro de esta cuenca se encuentra el famoso Steamboat, considerado el géiser activo más alto del mundo.
Aun así, la acidez no es lo suficientemente intensa como para erosionar las formaciones rocosas. Esta combinación química produce rasgos distintivos, como el tono rojizo que rodea la piscina —originado por minerales como hierro, aluminio y arsénico— y las estructuras cubiertas de sílice que inspiraron su nombre.

La cuenca del géiser Norris es reconocida por ser una de las áreas termales más calientes, dinámicas e impredecibles del Parque Nacional de Yellowstone.
