El ingenioso y surrealista truco que astutos criminales usan para robar la información de sus cuentas sin que se dé cuenta

La evolución de estas estrategias hace que incluso personas con experiencia tengan dificultades para reconocer y descifrar ciertos tipos de ataques.

Redacción Tecnología
29 de enero de 2026, 7:31 p. m.
Los ataques homográficos son una técnica maliciosa que explota la similitud visual entre caracteres para engañar a los usuarios.
Aunque los ciberdelincuentes suelen actuar de forma anónima y sencilla, esto no significa que los métodos que utilizan para atacar lo sean. Por el contrario, muchos de sus engaños están tan bien elaborados que pueden parecer sacados de una película. La profesionalización del delito digital ha llevado a que sus técnicas sean cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar.

Esta situación preocupa no solo a los usuarios, sino también a los expertos en ciberseguridad. En muchos casos, las estrategias empleadas por los criminales son tan avanzadas que hacen que los ataques resulten complejos de identificar y descifrar, incluso para personas con experiencia.

Entre estas técnicas se encuentran los llamados ataques homográficos. ¿Pero qué son y cómo funcionan? Según explica Asperis Security, se trata de “una técnica maliciosa que explota la similitud visual entre caracteres o secuencias de caracteres para engañar a los usuarios y hacer que interactúen con sitios web o recursos falsos, creyendo que son legítimos”.

Mensajes que prometen pagos o beneficios suelen ocultar intentos de estafa.
Este tipo de ataques aprovecha la apariencia casi idéntica de ciertos caracteres para crear dominios, enlaces u otros recursos fraudulentos que imitan a los originales. Su objetivo es engañar a las víctimas y robar información confidencial. Son especialmente peligrosos porque pueden pasar desapercibidos incluso para usuarios experimentados y aparecer en direcciones web, correos electrónicos o nombres de archivos.

Una vez registrados, estos dominios falsos suelen alojar páginas diseñadas para replicar con gran precisión la estética y el funcionamiento de plataformas conocidas, como bancos, redes sociales o servicios de correo electrónico. El objetivo es claro: suplantar la identidad de marcas confiables y generar una falsa sensación de legitimidad.

Para reforzar el engaño, los atacantes recurren a técnicas de ingeniería social. A través de correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces compartidos en redes sociales, inducen a las víctimas a hacer clic en enlaces maliciosos o a proporcionar datos sensibles, como contraseñas, información bancaria o credenciales de acceso. La confusión visual juega un papel clave, ya que reduce la capacidad del usuario para detectar señales de alerta.

Los ciberdelincuentes se centran en crear páginas falsas para engañar a los usuarios.
Las técnicas utilizadas por los criminales digitales son cada vez más avanzadas. Foto: Getty Images

Ante este panorama, los expertos en ciberseguridad recomiendan verificar con cuidado las direcciones web, desconfiar de enlaces inesperados y utilizar herramientas de seguridad que ayuden a identificar sitios sospechosos. En un entorno digital donde los mínimos detalles pueden marcar la diferencia, la atención visual se convierte en una barrera fundamental frente al fraude en línea.

