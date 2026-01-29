Ser estafado hoy en día es más fácil de lo que muchos creen. Los avances tecnológicos han facilitado el trabajo de los ciberdelincuentes, quienes utilizan múltiples métodos de engaño cada vez más efectivos. Al operar detrás de una pantalla, estos criminales pueden mantenerse en el anonimato, actuar con mayor impunidad y expandir sus fraudes a distintos países.

Su principal objetivo es robar los datos de las tarjetas bancarias de los usuarios, ya sean de crédito o débito. A través de esta información buscan obtener beneficios económicos, bien sea mediante fraudes a gran escala o a través de la suplantación de identidad, con la que logran engañar tanto a entidades financieras como a familiares de la víctima.

En este contexto, el uso adecuado de los mecanismos de seguridad se convierte en una herramienta clave de protección. Uno de ellos es el PIN, un número de cuatro dígitos que se solicita cada vez que el usuario realiza un retiro en un cajero automático o autoriza determinadas transacciones. Sin embargo, el más mínimo descuido puede convertirse en una puerta abierta para el fraude.

Un PIN vulnerable puede hacer que los delincuentes puedan hackear más fácil las tarjetas. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con el medio especializado Computer Hoy, existen varios puntos clave que los usuarios deben tener en cuenta para proteger sus cuentas bancarias:

Usar un PIN seguro y único.

No compartir el PIN con nadie.

Cambiar el PIN de forma periódica.

Cubrir el teclado al introducir el código en cajeros o terminales de pago.

Exponen nueva modalidad de estafa que usa mensajes persuasivos para instalar aplicaciones falsas

Aunque estas recomendaciones pueden parecer obvias, muchas personas las subestiman y no les dan la importancia que merecen, pese a que pueden marcar la diferencia en términos de seguridad.

Uno de los hábitos más riesgosos que se ha popularizado es anotar claves, contraseñas o el PIN en el celular o en una agenda. Este es uno de los errores más graves que se pueden cometer, dado que esa información puede caer fácilmente en manos de delincuentes y facilitarles la comisión de fraudes.

El riesgo de anotar el PIN de la tarjeta bancaria

El número de identificación personal (PIN) es la clave que protege el acceso directo a la cuenta bancaria. Con él se pueden realizar retiros en cajeros automáticos, pagos en establecimientos e incluso, en algunos casos, transferencias. En términos prácticos, quien tiene la tarjeta y el PIN tiene el control total del dinero.

Por esta razón, las entidades financieras insisten en que el PIN debe ser estrictamente secreto, conocido solo por el titular de la cuenta y memorizado, nunca escrito.

Los cajeros automático son blanco de ataques por parte de delincuentes. Foto: Getty Images

Si el celular se pierde o es robado, un delincuente podría acceder a notas, fotografías, mensajes o correos electrónicos donde el PIN esté anotado o camuflado. Incluso existen programas maliciosos capaces de extraer información almacenada en el dispositivo sin que el usuario lo note.

Además, es común que algunas personas guarden el PIN bajo nombres “disfrazados”, como fechas o números aparentemente irrelevantes. Para un estafador con experiencia, este tipo de trucos suele ser fácil de descifrar.

Seguir estas recomendaciones puede aumentar de forma significativa la seguridad de las cuentas bancarias y reducir los riesgos frente a las amenazas digitales a las que hoy en día está expuesta cualquier persona.