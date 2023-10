El método definitivo para acabar con los contactos duplicados en iPhone

Con el avance de la tecnología y la creciente importancia de los teléfonos inteligentes en la vida cotidiana, es común evidenciar que la agenda de contactos de los usuarios se expande con el tiempo. Este fenómeno se debe a varios factores, entre los cuales se destaca la versatilidad de estos dispositivos y su papel no solo en la comunicación personal, sino también en el ámbito laboral.

Así puede eliminar varios contactos duplicados

Los cinco problemas más comunes que afectan a los iPhones

Ralentización

Con el uso diario, los teléfonos pueden acumular archivos temporales, cachés y datos no deseados de aplicaciones y navegación web. Esa acumulación puede provocar que el equipo se ralentice. Entonces, libere espacio en el almacenamiento interno y mantenga el sistema operativo actualizado.

Sobrecalentamiento

Para evitar este problema, es fundamental que cierre las aplicaciones que no esté utilizando, especialmente si consumen muchos recursos. Asimismo, es importante que use el cargador original, ya que los accesorios piratas pueden no proporcionar la corriente adecuada y causar sobrecalentamiento.