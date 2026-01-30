El nuevo asteroide 2024 YR4 tiene una posibilidad récord de impactar con la Luna: ¿qué pasaría si hay un choque?

En las últimas semanas, la comunidad astronómica internacional ha mantenido un seguimiento constante sobre el asteroide 2024 YR4, un cuerpo rocoso identificado a finales de diciembre de 2024 por el sistema de telescopios ATLAS en Chile.

Su interés no radica únicamente en su órbita, sino en el margen de incertidumbre que aún la rodea, ya que los cálculos actuales contemplan una baja, pero existente, sobre la posibilidad de que impacte contra la Luna el 22 de diciembre de 2032. En etapas iniciales, incluso se evaluó un eventual choque con la Tierra, escenario que posteriormente fue descartado.

Este objeto forma parte del grupo de asteroides cercanos a la Tierra y se considera de tamaño intermedio dentro de esta categoría. Gracias a observaciones realizadas en 2025 con el Telescopio Espacial James Webb, los científicos lograron estimar con mayor precisión sus dimensiones, estableciendo que su diámetro se encuentra entre los 53 y 67 metros, una escala similar a la de un edificio de aproximadamente quince pisos.

Aunque 2024 YR4 está lejos de representar una amenaza de extinción masiva, su tamaño no es despreciable. Expertos señalan que, si ingresara en la atmósfera terrestre o llegara a colisionar con la superficie lunar, podría generar consecuencias apreciables, especialmente en el caso de un impacto directo sobre la Luna, donde no existe una atmósfera que amortigüe su llegada.

El escenario de una colisión lunar con el asteroide YR4 fue analizado mediante IA. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los primeros estudios orbitales, realizados a comienzos de 2025, indicaron una probabilidad superior al 1% de impacto con la Tierra en diciembre de 2032, un valor inusual dentro del registro de objetos cercanos al planeta.

Este dato llevó a que el asteroide alcanzara una de las clasificaciones más altas en la escala de riesgo de impactos de Torino, un hecho poco común según la propia NASA, que subraya la singularidad del caso dentro de sus sistemas de monitoreo.

¿Qué pasaría si impacta en la Tierra?

Aunque la posibilidad de que el asteroide 2024 YR4 impacte directamente contra la Tierra se ha reducido prácticamente a cero, los análisis más recientes apuntan a un escenario distinto: una eventual colisión con la Luna.

El asteroide 2024 YR4 preocupa por su impacto lunar y obliga a pensar en defensa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Un estudio difundido en arXiv estima que existe cerca de un 4% de probabilidad de impacto lunar el 22 de diciembre de 2032, una cifra que, aunque modesta, resulta elevada para este tipo de objetos. Para dimensionar el interés científico, basta recordar el caso de Apophis, que en 2004 alcanzó una probabilidad cercana al 2,7% de chocar con la Tierra en 2029, antes de que observaciones posteriores descartaran el peligro.

Este nivel de probabilidad ha sido suficiente para mantener a los investigadores en alerta y preparar posibles campañas de observación. De producirse el choque, no se trataría de un evento menor: la energía liberada equivaldría a unas 6,5 megatoneladas de TNT, capaz de abrir un cráter de alrededor de un kilómetro de diámetro y varios cientos de metros de profundidad en la superficie lunar.

Las simulaciones incluidas en el estudio también anticipan un potente destello visible desde la Tierra, seguido de una emisión infrarroja que podría prolongarse durante horas mientras los materiales fundidos se enfrían. Además, el impacto expulsaría una enorme cantidad de escombros: se calcula que cerca de 10⁸ kilogramos de material lunar superarían la velocidad de escape del satélite, una masa comparable a decenas de miles de toneladas arrojadas al espacio en un solo evento.

Parte de esos fragmentos podría desplazarse hacia la órbita terrestre y penetrar en la atmósfera en los días posteriores, generando lluvias de meteoros formadas por restos lunares. Aunque no representarían un riesgo significativo para la superficie del planeta, sí ofrecerían un espectáculo astronómico excepcional y una oportunidad científica única para estudiar material de la Luna sin misiones tripuladas o robóticas.

El fenómeno no tendría efectos geofísicos sobre la Tierra, aunque podría afectar a algunos satélites, y se espera obtener datos más precisos cuando 2024 YR4 vuelva a ser observable desde nuestro planeta en 2028.