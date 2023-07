El placer culposo de Margot Robbie con una app que para algunos puede ser peligrosa

Margot Robbie y su gusto por las aplicaciones móviles

“No creo que me sintiese cómoda utilizando Tinder porque la tecnología todavía me asusta un poco. Ni siquiera sé cómo enviar mensajes directos a través de Instagram. Todavía escribo cartas físicas y mando notas en vez de correos electrónicos. Soy de la vieja escuela. Pero Tinder me fascina, igual que Raya. Hago que mis amigos me abran sus perfiles y les digo: ‘Enséñamelo todo’”, indicó Margot Robbie en su momento a la revista Elle .

Respecto a su relación con Ackerley, Robbie confesó a la revista Vogue que “Antes de conocernos yo era la soltera definitiva. La simple idea de tener una relación me hacía vomitar. Y entonces me vi arrastrada hacia la que tengo ahora. Éramos amigos desde hacía mucho tiempo. Siempre estuve enamorada de él, pero pensaba: ‘Él nunca me va a querer. No hagas que se convierta en algo raro, Margot. No seas estúpida y le confieses que te gusta’. Pero un día pasó y yo me quedé como: ‘Por supuesto que estamos juntos. Tiene mucho sentido, nada tiene más sentido que eso’”.