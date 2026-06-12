El truco secreto para poder jugar videojuegos online sin el molesto ‘lag’

Los juegos online se han vuelto cada vez más frecuentes entre los usuarios. Sin embargo, se puede llegar a presentar que el videojuego no funcionen de forma fluida y, por ende, se trabe; a esto se le conoce como ‘lag’.

El ‘lag’ es el tiempo que transcurre entre los movimientos y lo que ocurre en la pantalla y puede ocurrir porque el router se encuentra bastante alejado, así como interferencia por el gran número de dispositivos conectados o por la calidad de la señal WiFi.

Así las cosas, los fanáticos de los videojuegos se preguntan cómo mejorar la experiencia y acabar con cualquier interferencia. De acuerdo con el portal Adslzone, existe una forma de conseguirlo sin ninguna dificultad y es a través de un PLC.

Los teclados mecánicos pueden brindar una ventaja competitiva al jugar videojuegos online. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

¿Qué es un PLC?

El PLC significa Power Line Communications y es un dispositivo utilizado para mejorar la señal de conexión a internet, que necesita de un cableado eléctrico del hogar para su funcionamiento. A diferencia de un repetidor WiFi, el PLC utiliza la instalación eléctrica de la casa para ampliar la red del hogar.

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Esta conexión tiene dos tipos de dispositivos. Uno de de los dos es el encargado de almacenar la señal del router y llevarlo a través de la red eléctrica. Por medio de la red se envía al otro aparato la señal usando los cables de instalación. El PLC receptor recibe esta señal y la emite en la zona en donde se encuentra enchufado.

Videojuegos Foto: Adobe Stock

PLC y videojuegos online

El PLC tiene menos interferencias, siempre y cuando, la red eléctrica de la casa no tenga ningún problema. Las señales WiFi pueden verse interrumpidas por paredes, muebles y otros dispositivos.

Solo basta con enchufar el dispositivo principal cerca del router y conectarlo mediante un cable de red, el segundo dispositivo enchufado cerca al ordenador y disfrutar de los juegos online.

Así puede conseguir dinero gratis en la PlayStation Store de forma rápida y segura

Generalmente en la internet hay todo tipo de anuncios sobre supuestas oportunidades especiales que ofrecen un medio para conseguir dinero gratis en la PlayStation Store o crédito en títulos como Fortnite, que terminan siendo una trampa o una oferta engañosa para darle publicidad a otro tipo de servicio.

Sin embargo, con la llegada de nuevos servicios como PlayStation Stars, se han abierto nuevas posibilidades para que los jugadores puedan acceder a nuevas ventajas que les ayudarían a ahorrar una cantidad considerable de dinero a la hora de comprar nuevos juegos.

En este caso, se trata de un programa de lealtad que brinda a los jugadores acceso a diferentes recompensas como dinero gratis en la PlayStation Store cuando completen ciertas actividades o acciones dentro de un juego. De manera que al conseguir trofeos, desbloquear ciertos o iniciar sesión en un juego, el usuario recibirá unos puntos que serían canjeables por ciertos beneficios o premios.

Por lo tanto, un jugador puede aprovechar todos los puntos que sume en el programa PlayStation Stars para intercambiarlos por dinero en su Monedero de la PS Store o para descargar ciertos juegos.

Un jugador puede aprovechar todos los puntos que sume en el programa PlayStation Stars para intercambiarlos por dinero en su Monedero de la PS Store o para descargar ciertos juegos. Foto: EUROPA PRESS

En primer lugar, es necesario ingresar al sitio web oficial de PlayStation y luego buscar el apartado de PlayStation Stars e iniciar sesión o crear una nueva cuenta en el servicio.

Una vez que se tiene una cuenta en el servicio, es clave revisar periódicamente cuáles son las campañas que están disponibles y procurar completarlas para así empezar a ganar puntos en el programa de fidelización.

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Ingresar a la aplicación móvil de PlayStation, dirigirse a la opción de Perfil de jugador, luego elegir ‘PS Stars’ y después acceder al apartado denominado ‘Catálogo de recompensas’.

Una vez realizados estos pasos, en pantalla aparecerá un pequeño catálogo que mostrará las opciones de ‘premios’ por los que se pueden cambiar los puntos previamente acumulados, allí se debe seleccionar la opción de dinero para el monedero de la PlayStation Store.