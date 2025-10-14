Suscribirse

Tecnología

El valioso dispositivo que podría desaparecer en el futuro y ser reemplazado por esta práctica opción

Algunos objetos o elementos que hoy son importantes podrían perder popularidad con el paso del tiempo debido a los avances tecnológicos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
14 de octubre de 2025, 12:03 p. m.
Algunos modelos de accesorias básicos podrían perder popularidad.
Algunos modelos de accesorios básicos podrían perder popularidad. | Foto: Getty Images

La tecnología continúa sorprendiendo con importantes avances y desarrollos que hacen que los usuarios dependan cada vez más de ella, tanto en su vida personal como laboral. Hoy en día, se ha convertido en una herramienta clave para realizar actividades básicas del día a día, como la comunicación, el acceso a la información o el simple entretenimiento.

Por ejemplo, los teléfonos celulares se han consolidado como uno de los dispositivos más utilizados. Tener uno ya no es una cuestión de moda, sino de necesidad, pues sin ellos sería casi imposible mantener la comunicación a distancia. Estos permiten realizar llamadas, enviar mensajes e incluso establecer videollamadas, por lo que se han vuelto indispensables para la interacción social y laboral.

La inteligencia artificial está revolucionando la forma en que los usuarios interactúan con la tecnología.
Algunos equipos con el paso del tiempo podrían ir perdiendo relevancia. | Foto: Getty Images

Además, con el paso del tiempo se han desarrollado accesorios que complementan a estos dispositivos, como los audífonos con cable, un elemento que permite disfrutar de música o contenido con una experiencia de sonido personalizada. Sin embargo, según el portal Computer Hoy, este es uno de los objetos tecnológicos que podría desaparecer en el futuro.

Contexto: Si la señal de su celular es pésima en cualquier lugar, haga esto de inmediato para mejorar su cobertura al instante

Actualmente existe una amplia variedad de auriculares en diferentes modelos y diseños que se ajustan a todo tipo de gustos y necesidades. Entre ellos destacan los inalámbricos, que funcionan mediante conexión Bluetooth y ofrecen mayor comodidad, especialmente para quienes están en movimiento y prefieren evitar los cables.

Estos modelos se han popularizado en los últimos años por sus múltiples ventajas: además de eliminar los molestos cables, están disponibles en diversos colores y cuentan con funciones como cancelación de ruido, lo que mejora la experiencia auditiva. También se adaptan ergonómicamente a la forma de la oreja, lo que los convierte en una opción práctica para el uso diario.

El usuario debe ajustar constantemente los audífonos o el dispositivo, lo que genera incomodidad.
Los audífonos de cable se pueden enredar fácilmente. | Foto: Getty Images

Por estas razones, se prevé que en el futuro los audífonos con cable podrían dejar de fabricarse con la misma frecuencia que antes. Muchos usuarios prefieren evitar la incomodidad de desenredarlos o el riesgo de que se dañen al halarlos, optando en cambio por alternativas más cómodas y modernas.

A esto se suma que cada vez hay más opciones inalámbricas accesibles y de buena calidad que se conectan fácilmente a los dispositivos. Aunque los audífonos con cable aún cuentan con sus seguidores, todo indica que podrían ir perdiendo relevancia con el tiempo, hasta volverse obsoletos.

Contexto: El botón del celular que debe oprimir todas las noches antes de dormir, si quiere evitar ser víctima de un peligroso hackeo

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aeropuertos de Estados Unidos se resisten a publicar el video de Kristi Noem sobre cierre del gobierno federal; estas son las razones

2. Paloma Valencia advierte que el Gobierno quiere revivir la expropiación exprés en la jurisdicción agraria

3. Ideam pronosticó “lluvias de variada intensidad” en diferentes zonas del país: así estará el clima este martes 14 de octubre

4. César Gaviria anticipa posibles beneficios del Gobierno Petro al Tren de Aragua: “El país entero debe entrar en alerta máxima”

5. Denuncian ataque a la campaña de Abelardo de la Espriella: carro fue incinerado en vía entre Norte de Santander y Arauca

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Aparatos tecnológicos obsoletosDispositivos tecnológicosaudífonos de cable

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.