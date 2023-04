Elon Musk intenta despejar dudas sobre nueva política de moderación de contenidos en Twitter

El director ejecutivo de Twitter, Elon Musk, trató este martes 18 de abril de tranquilizar a los anunciantes preocupados por el rumbo de la red social, al presentar una nueva política de moderación de contenidos en la plataforma durante un evento sobre marketing celebrado en Miami Beach, en Florida.

El magnate habló de la iniciativa de “libertad de expresión, no de alcance”, anunciada por Twitter. Con esto, la plataforma promete restringir la visibilidad de los tuits que no cumplan con sus normas.

“Si alguien tiene algo odioso que decir, no significa que deba tener un micrófono”, dijo Musk ante profesionales del sector de los anuncios, admiradores y periodistas, reunidos en el lujoso hotel Fontainebleau.

“Esa persona debería poder decirlo, pero no tiene que imponerse (ese discurso) a la gente”, añadió.

Desde que compró la empresa, Musk relajó la moderación de contenidos, dejando volver a muchos usuarios vetados por mensajes que según los dueños anteriores incitaban al odio o desinformaban.

Según un estudio publicado este mes por la firma Insider Intelligence, los ingresos de la compañía caerán un 28 % este año, porque los “anunciantes no confían en Musk”.

Con su nueva política, la red social empezará pronto a añadir mensajes para identificar los tuits cuya visibilidad ha reducido por incumplir sus normas.

Musk, que se presenta como un defensor a ultranza de la libertad de expresión, advirtió a los anunciantes que no cambiará sus ideas al respecto por generar más ingresos.

“No pasa nada por decir que quieres que tu anuncio aparezca en determinados lugares de Twitter y no en otros. Pero no está bien intentar decir lo que se puede o no se puede hacer. Y si eso significa que Twitter pierde cientos de miles de dólares, los perderemos”, dijo.

Desde la compra de la red social, Musk ha despedido a muchos empleados, reduciendo la plantilla de la compañía de 7.500 a menos de 2.000 empleados.

Desde la compra de la red social, Musk ha despedido a muchos empleados, reduciendo la plantilla de la compañía de 7.500 a menos de 2.000 empleados. - Foto: Getty Images / NurPhoto / Colaborador

Para generar nuevos ingresos, Musk lanzó una suscripción de pago a 8 dólares al mes, Twitter Blue, para los usuarios que quieran obtener en su cuenta la marca azul, garantía de autenticidad.

Pero según la oenegé NewsGuard, decenas de “difusores de noticias superfalsas” han pagado por tener ese tic azul e inundan la plataforma de desinformación.

Radio pública de Suecia y de Canadá cesan sus actividades en Twitter

Entre tanto, la radio pública de Suecia y Canadá anunciaron, por separado, que no continuarán publicando sus contenidos a través de Twitter.

Inicialmente, la radio pública sueca Sveriges Radio anunció este martes que cesaba sus actividades en esa red social siguiendo los pasos de otros medios en Estados Unidos y Canadá, frente a las polémicas decisiones que han sido adoptadas por la compañía de Musk.

“Sveriges Radio ha reducido desde hace un momento la prioridad de su presencia en Twitter y ahora hemos tomado la decisión de dejar totalmente de ser activos en la plataforma, y de suprimir una serie de cuentas”, afirmó el grupo radial más escuchado del país nórdico en su blog.

Estos anuncios tienen lugar en momentos en que Twitter aplica una nueva política de certificación y acordará a partir del 20 de abril su famoso distintivo azul a quien pague por ello. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

“Necesitamos concentrar y fijar las prioridades de la presencia en línea de SR, y Twitter ha sencillamente cambiado en este año y se ha hecho menos importante para nosotros”, explicó el responsable de redes sociales de la emisora, Christian Gillinger.

La radio pública estadounidense NPR se convirtió, la semana pasada, en el primer gran medio en abandonar Twitter para protestar contra las nuevas políticas de la plataforma.

El grupo público CBC/Radio-Canadá hizo lo mismo poco después, criticando la etiqueta que le impuso Twitter de “medio financiado por el gobierno”, una definición que perjudica a su “independencia” editorial.

En un comunicado, Canadian Broadcasting Corporation/Radio-Canada dijo que Twitter había añadido la nueva etiqueta de “medio financiado por el Gobierno” a sus perfiles, la misma distinción que hace para grandes medios en países de corte autoritario como China o Rusia.

“En el caso de CBC/Radio-Canada esta etiqueta es falsa y engañosa”, según el comunicado.

Entre tanto, la radio pública de Suecia y Canadá anunciaron, por separado, que no continuarán publicando sus contenidos a través de Twitter. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Si bien la radio es financiada con fondos públicos, dijo que su independencia editorial está protegida por la ley canadiense de medios.

“Twitter puede ser una herramienta poderosa para que nuestros periodistas se comuniquen con los canadienses, pero mina la precisión y el profesionalismo de su trabajo al permitir que nuestra independencia se describa falsamente de esa manera”.

“En consecuencia, detendremos nuestra actividad en las cuentas corporativas y en todas las relacionadas con noticias de CBC y Radio-Canada”.

La emisora invitó a los canadienses a seguir su servicio en otras redes sociales.

La radio pública sueca, cuyo principal cuenta está etiquetada como “medio financiado con fondos públicos”, dijo no obstante que no se retiraba de la red por este punto, puesto que consideraba que era una “definición correcta” sobre su financiación.

Estos anuncios tienen lugar en momentos en que Twitter aplica una nueva política de certificación y acordará a partir del 20 de abril su famoso distintivo azul a quien pague por ello.

* Con información de AFP