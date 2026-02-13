Elon Musk publicó un tuit de la visión del futuro de la humanidad: video de cómo serán los hogares en la Luna

La posibilidad de que la humanidad deje de mirar la Luna solo como un satélite lejano y comience a habitarla de forma permanente ha sido una de las ideas que más ha repetido el empresario Elon Musk.

En un reciente mensaje publicado en X, el magnate compartió un video en el que expone su visión sobre cómo podrían ser las viviendas en suelo lunar y hacia dónde, según él, debería avanzar la especie humana.

Para el fundador de SpaceX, el futuro no se limita a viajar al espacio, sino a establecer asentamientos capaces de crecer por sí mismos. En distintas intervenciones ha señalado que alcanzar una civilización capaz de aprovechar enormes cantidades de energía solar es, por ahora, una meta lejana. Incluso ha reconocido que la humanidad está muy lejos de obtener una fracción significativa de la energía del Sol, lo que evidencia la magnitud del reto.

Aun así, el empresario insiste en que fijar metas ambiciosas es el primer paso. En su más reciente publicación dejó claro que, en el corto plazo, considera más viable levantar una ciudad autosuficiente en la Luna que en Marte, un proyecto que —según sus cálculos— podría tomar menos de una década, mientras que el planeta rojo requeriría al menos el doble de tiempo.

Una ciudad bajo cúpulas y estructuras futuristas

El material audiovisual difundido por Musk muestra un paisaje lunar transformado por grandes estructuras cubiertas por cúpulas transparentes. Estas enormes bóvedas funcionarían como escudos frente al vacío espacial, permitiendo conservar aire y condiciones adecuadas para la vida humana.

En el interior se observan edificaciones de varios niveles, con formas redondeadas y un diseño que recuerda a estaciones orbitales o complejos residenciales de alta gama. La propuesta combina funcionalidad con una estética moderna, pensada para albergar a una población creciente.

Las imágenes presentan bóvedas transparentes diseñadas para proteger la vida humana. Foto: X - @elonmusk

Fuera de las zonas protegidas también aparecen torres altas y delgadas, similares a antenas o plataformas de lanzamiento, que complementarían la infraestructura del asentamiento. El conjunto dibuja la imagen de una comunidad organizada y tecnológicamente avanzada en medio del terreno gris del satélite natural.

Elon Musk indicó el acontecimiento que cambiaría la economía global: solo importará el “vataje y el tonelaje, no los dólares”

De la Luna a las estrellas: la visión a largo plazo

Al presentar el video, Musk expresó su entusiasmo por convertir a la Luna en un punto estratégico para enviar misiones más profundas al espacio. Habló de lanzar satélites hacia regiones lejanas y de establecer una ciudad capaz de sostenerse sin depender constantemente de la Tierra.

Su discurso fue más allá del satélite y apuntó hacia un recorrido que incluiría a Marte y, posteriormente, al resto del sistema solar. La exploración, según planteó, es el único camino para descubrir si existen otras formas de vida o vestigios de civilizaciones antiguas en el universo.

“Luego ir más allá de la Luna, a Marte, ir a todo nuestro sistema solar y, finalmente, estar ahí entre las estrellas y visitar todos estos sistemas estrellarios”, comentó.

Asimismo, resaltó que “tal vez encontremos alienígenas, tal vez encontremos algunas civilizaciones que duraron millones de años y encontraremos los restos de civilizaciones alienígenas antiguas”.

Aunque el proyecto todavía pertenece al terreno de la proyección y la planificación, la publicación reaviva el debate sobre hasta dónde puede llegar la exploración espacial privada y qué tan cerca está la humanidad de convertir en realidad lo que durante décadas fue solo materia de ciencia ficción.