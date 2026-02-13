Tecnología

Elon Musk publicó un tuit de la visión del futuro de la humanidad: video de cómo serán los hogares en la Luna

El magnate tecnológico reavivó el debate sobre la vida humana fuera del planeta.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
13 de febrero de 2026, 9:20 p. m.
Una publicación reciente mostró cómo podría lucir un asentamiento en el satélite natural.
Una publicación reciente mostró cómo podría lucir un asentamiento en el satélite natural. Foto: X - @elonmusk

La posibilidad de que la humanidad deje de mirar la Luna solo como un satélite lejano y comience a habitarla de forma permanente ha sido una de las ideas que más ha repetido el empresario Elon Musk.

En un reciente mensaje publicado en X, el magnate compartió un video en el que expone su visión sobre cómo podrían ser las viviendas en suelo lunar y hacia dónde, según él, debería avanzar la especie humana.

Para el fundador de SpaceX, el futuro no se limita a viajar al espacio, sino a establecer asentamientos capaces de crecer por sí mismos. En distintas intervenciones ha señalado que alcanzar una civilización capaz de aprovechar enormes cantidades de energía solar es, por ahora, una meta lejana. Incluso ha reconocido que la humanidad está muy lejos de obtener una fracción significativa de la energía del Sol, lo que evidencia la magnitud del reto.

Aun así, el empresario insiste en que fijar metas ambiciosas es el primer paso. En su más reciente publicación dejó claro que, en el corto plazo, considera más viable levantar una ciudad autosuficiente en la Luna que en Marte, un proyecto que —según sus cálculos— podría tomar menos de una década, mientras que el planeta rojo requeriría al menos el doble de tiempo.

Tecnología

Cuál es el regalo único que debería dar alguna vez en la vida el día de San Valentín, según la IA

Tecnología

WhatsApp denunció que el gobierno ruso bloquea la app para “obligar a la gente a usar una aplicación de vigilancia estatal”

Estados Unidos

Hora y canal para ver la llegada de los cuatro astronautas de SpaceX y la NASA a la EEI este sábado 14 de febrero

Tecnología

Encuentran fósiles del impresionante mastodonte y un perezoso gigante: tienen hasta 40.000 años de antigüedad

Tecnología

Las frases de San Valentín más bonitas y románticas para enviar a su pareja por WhatsApp

Tecnología

Nunca descuide estos documentos porque lo pueden estafar en un abrir y cerrar de ojos

Tecnología

TikTok lanza un nueva función para descubrir contenidos próximos a su ubicación: así funcionará

Tecnología

Ya disponible Starlink, el internet satelital de Elon Musk: así puede tenerlo en su celular para una conexión sin interrupciones

Tecnología

Grokipedia vs. Wikipedia: la nueva batalla por el conocimiento en la era de la inteligencia artificial

Tecnología

Elon Musk lanzó advertencia sobre un futuro dominado por la IA y la posible pérdida del control humano: “Solo intento ser realista”

Una ciudad bajo cúpulas y estructuras futuristas

El material audiovisual difundido por Musk muestra un paisaje lunar transformado por grandes estructuras cubiertas por cúpulas transparentes. Estas enormes bóvedas funcionarían como escudos frente al vacío espacial, permitiendo conservar aire y condiciones adecuadas para la vida humana.

En el interior se observan edificaciones de varios niveles, con formas redondeadas y un diseño que recuerda a estaciones orbitales o complejos residenciales de alta gama. La propuesta combina funcionalidad con una estética moderna, pensada para albergar a una población creciente.

Dentro de las estructuras se aprecian edificios circulares distribuidos en varios niveles.
Las imágenes presentan bóvedas transparentes diseñadas para proteger la vida humana. Foto: X - @elonmusk

Fuera de las zonas protegidas también aparecen torres altas y delgadas, similares a antenas o plataformas de lanzamiento, que complementarían la infraestructura del asentamiento. El conjunto dibuja la imagen de una comunidad organizada y tecnológicamente avanzada en medio del terreno gris del satélite natural.

Elon Musk indicó el acontecimiento que cambiaría la economía global: solo importará el “vataje y el tonelaje, no los dólares”

De la Luna a las estrellas: la visión a largo plazo

Al presentar el video, Musk expresó su entusiasmo por convertir a la Luna en un punto estratégico para enviar misiones más profundas al espacio. Habló de lanzar satélites hacia regiones lejanas y de establecer una ciudad capaz de sostenerse sin depender constantemente de la Tierra.

Su discurso fue más allá del satélite y apuntó hacia un recorrido que incluiría a Marte y, posteriormente, al resto del sistema solar. La exploración, según planteó, es el único camino para descubrir si existen otras formas de vida o vestigios de civilizaciones antiguas en el universo.

“Luego ir más allá de la Luna, a Marte, ir a todo nuestro sistema solar y, finalmente, estar ahí entre las estrellas y visitar todos estos sistemas estrellarios”, comentó.

Asimismo, resaltó que “tal vez encontremos alienígenas, tal vez encontremos algunas civilizaciones que duraron millones de años y encontraremos los restos de civilizaciones alienígenas antiguas”.

Aunque el proyecto todavía pertenece al terreno de la proyección y la planificación, la publicación reaviva el debate sobre hasta dónde puede llegar la exploración espacial privada y qué tan cerca está la humanidad de convertir en realidad lo que durante décadas fue solo materia de ciencia ficción.

Más de Tecnología

La colonización espacial volvió a escena con nuevas imágenes futuristas.

Elon Musk publicó un tuit de la visión del futuro de la humanidad: video de cómo serán los hogares en la Luna

La IA identifica un obsequio capaz de convertirse en recuerdo permanente.

Cuál es el regalo único que debería dar alguna vez en la vida el día de San Valentín, según la IA

La compañía calificó la decisión como un retroceso para la seguridad digital de los ciudadanos.

WhatsApp denunció que el gobierno ruso bloquea la app para “obligar a la gente a usar una aplicación de vigilancia estatal”

Los miembros de Crew-12 son el cosmonauta de Roscosmos, Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA, Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA, Sophie Adenot.

Hora y canal para ver la llegada de los cuatro astronautas de SpaceX y la NASA a la EEI este sábado 14 de febrero

Una alerta ciudadana dio paso a uno de los descubrimientos científicos más relevantes en décadas.

Encuentran fósiles del impresionante mastodonte y un perezoso gigante: tienen hasta 40.000 años de antigüedad

San Valentín es una festividad que se celebra en varios países del mundo cada 14 de febrero.

Las frases de San Valentín más bonitas y románticas para enviar a su pareja por WhatsApp

Las autoridades alertan sobre esta modalidad de estafa que suplanta sus datos.

Nunca descuide estos documentos porque lo pueden estafar en un abrir y cerrar de ojos

La alianza permitirá que millones de aficionados sigan el Mundial 2026 desde una experiencia digital más accesible.

TikTok lanza un nueva función para descubrir contenidos próximos a su ubicación: así funcionará

El video oficial del sencillo escala rápidamente en el ranking de YouTube Colombia.

Estalla la última canción de Maluma con Yeison Jiménez: número de la tendencia en YouTube, video homenaje al cantante

Google ha lanzado oficialmente una aplicación dedicada de YouTube para el visor de realidad mixta Apple Vision Pro.

YouTube llega al Apple Vision Pro para ver videos en 3D: conozca todas las novedades del lanzamiento

Noticias Destacadas