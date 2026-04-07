Enigmático “calamar Poseidón” fue incluido como una de las 10 especies marinas y extraordinarias del 2025

Un hallazgo que parecía sacado de una historia antigua terminó por reescribir lo que se sabía sobre ciertas criaturas del océano, un calamar que pasó décadas archivado y mal clasificado fue finalmente reconocido como una especie completamente nueva, sorprendiendo a la comunidad científica internacional.

El organismo, hoy conocido como Mobydickia poseidonii, fue incluido por el Registro Mundial de Especies Marinas entre las diez especies marinas más llamativas del último año.

El anuncio se realizó el 19 de marzo de 2026, en el marco del Día del Reconocimiento al Taxónomo, una fecha que celebra el trabajo de quienes clasifican la biodiversidad del planeta.

Encontrado dentro del estómago de otro animal

La historia de este curioso calamar se remonta a mediados del siglo XX, cuando la caza de cetáceos aún era una actividad común. El ejemplar que permitió su identificación fue encontrado dentro del estómago de un cachalote entre 1955 y 1956.

Cachalote y su cría. Foto: Gabriel Barathieu / Wikipedia Commons

Durante años, permaneció resguardado como parte de la colección del científico Malcolm Clarke, y más tarde fue trasladado al Museo de Historia Natural de Londres.

Durante casi siete décadas, este espécimen fue confundido con otras especies ya conocidas, sin embargo, un análisis detallado realizado por investigadores vinculados al Instituto de Ciencias del Mar permitió descubrir que no encajaba con ninguna clasificación previa.

El resultado fue sorprendente: no solo se trataba de una especie inédita, sino que sus características eran tan distintas que obligaron a crear una nueva familia dentro de los calamares oceánicos, algo que no ocurría desde hacía casi tres décadas.

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Un nombre con historia y un aporte clave para la ciencia

El nombre Mobydickia hace referencia a la icónica novela Moby-Dick, en alusión tanto al cachalote en el que fue encontrado como al aspecto pálido del animal. Por su parte, “poseidonii” evoca al dios griego del mar, debido a la forma particular de sus tentáculos, que recuerdan a un tridente.

“Su nombre refleja tanto su dramático descubrimiento como su sorprendente anatomía. El género Mobydickia honra a Moby Dick, el colosal cachalote blanco ficticio de la novela clásica de Herman Melville, reconociendo al cachalote real que reveló este nuevo descubrimiento”, comentó World Register of Marine Species.

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Este descubrimiento también pone en evidencia la importancia de conservar colecciones científicas. Instituciones como el Instituto Español de Oceanografía y el propio museo londinense jugaron un papel clave en el proceso, demostrando que muchas respuestas sobre la biodiversidad aún están guardadas en archivos que esperan ser revisados con nuevas herramientas.