Esta es la cantidad de horas que podría durar su televisor encendido sin sufrir daños

¿Cuánto tiempo podría durar encendido un televisor?

En ese contexto, de acuerdo con expertos en electrónica de Consumer Reports, señalan que un televisor estándar tiene una vida útil aproximada de 100.000 horas de funcionamiento. Esto significa que, si se utiliza unas ocho horas diarias, el aparato podría durar hasta 11 años en condiciones normales. No obstante, este cálculo es solo una estimación general, ya que aspectos como la ventilación, el mantenimiento, el tipo de pantalla y los hábitos de uso influyen directamente en la longevidad real del dispositivo.

Para garantizar un uso óptimo y seguro del televisor, los expertos aconsejan limitar el tiempo diario de encendido a unas 6 a 8 horas, especialmente si el dispositivo no cuenta con funciones de ahorro energético activadas. Además, recomiendan apagarlo completamente (no dejarlo en modo espera) cuando no se esté utilizando.