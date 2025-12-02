Suscribirse

Esta es la distancia que podría estar arruinando la calidad de imagen de su televisor: así debe ubicarlo correctamente

Al momento de adquirir un televisor, la mayoría de los consumidores se concentra en las características más visibles, pero suele pasar por alto un aspecto igual de decisivo para la calidad de la experiencia.

Redacción Tecnología
2 de diciembre de 2025, 7:46 p. m.
Los televisores modernos ofrecen funciones que permiten tener una experiencia de cine en casa.
La distancia correcta mejora la claridad de la imagen, evita que se perciban los píxeles | Foto: Getty Images

Al comprar un televisor, muchas personas se enfocan únicamente en aspectos como el tamaño, la resolución o las funciones inteligentes del equipo. Sin embargo, existe un factor igualmente importante al que con frecuencia no se le presta atención: la distancia desde la que se observa la pantalla.

Con el fin de aclarar este aspecto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) llevó a cabo un estudio para determinar la distancia mínima, máxima y óptima que permite disfrutar una visualización cómoda desde el sofá del salón.

Un ajuste poco conocido en los televisores inteligentes puede convertir cualquier sala de estar en un pequeño cine en casa.
El error común al comprar un televisor no es el tamaño ni la distancia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Distancia recomendada para colocar el sofá

El estudio, realizado con 25 participantes de diferentes edades, concluyó que la distancia ideal de visión se sitúa en torno a 2,3 veces la diagonal del televisor, con un margen aceptable entre 2,1 y 2,5 veces dicha medida, según las preferencias de cada persona.

Contexto: El cable HDMI de alta calidad que debería instalar ahora mismo para mejorar por completo la imagen y el sonido de su televisor

En la práctica, esto significa que para un televisor de 43 pulgadas, la distancia aconsejada es de aproximadamente 2,5 metros; para uno de 55 pulgadas, cerca de 3,2 metros; y para un modelo de 65 pulgadas, alrededor de 3,8 metros.

Los resultados también reflejaron ligeras variaciones entre hombres y mujeres. Los hombres suelen inclinarse por distancias más cortas, cercanas a 2 veces la diagonal de la pantalla.

Por su parte, las mujeres tienden a preferir distancias algo mayores, dentro de un rango de 2,4 a 2,6 veces la diagonal, lo que proporciona una experiencia de visualización más relajada.

A través de diferentes trucos, las personas pueden mejorar la calidad de imagen de su televiso
Al comprar un televisor, la mayoría de personas prioriza el tamaño, la resolución o las funciones inteligentes. | Foto: Getty Images

Importancia de mantener una distancia adecuada

Mantener la distancia correcta permite apreciar la imagen con claridad sin percibir los píxeles, evita el esfuerzo visual y ayuda a identificar mejor los colores y detalles de la pantalla. En el entorno doméstico, especialmente en salones de dimensiones reducidas, ubicar el sofá a la distancia adecuada resulta tan relevante como escoger un buen televisor.

En contraste, una distancia inapropiada puede afectar la experiencia de visualización: obliga a realizar movimientos frecuentes de cabeza o de ojos, resta nitidez y puede generar incomodidad durante periodos prolongados.

*Con información de Europa Press.

