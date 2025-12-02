Esta es la distancia que podría estar arruinando la calidad de imagen de su televisor: así debe ubicarlo correctamente

Al comprar un televisor, muchas personas se enfocan únicamente en aspectos como el tamaño, la resolución o las funciones inteligentes del equipo. Sin embargo, existe un factor igualmente importante al que con frecuencia no se le presta atención: la distancia desde la que se observa la pantalla.

Con el fin de aclarar este aspecto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) llevó a cabo un estudio para determinar la distancia mínima, máxima y óptima que permite disfrutar una visualización cómoda desde el sofá del salón.

El error común al comprar un televisor no es el tamaño ni la distancia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Distancia recomendada para colocar el sofá

El estudio, realizado con 25 participantes de diferentes edades, concluyó que la distancia ideal de visión se sitúa en torno a 2,3 veces la diagonal del televisor, con un margen aceptable entre 2,1 y 2,5 veces dicha medida, según las preferencias de cada persona.

En la práctica, esto significa que para un televisor de 43 pulgadas, la distancia aconsejada es de aproximadamente 2,5 metros; para uno de 55 pulgadas, cerca de 3,2 metros; y para un modelo de 65 pulgadas, alrededor de 3,8 metros.

Los resultados también reflejaron ligeras variaciones entre hombres y mujeres. Los hombres suelen inclinarse por distancias más cortas, cercanas a 2 veces la diagonal de la pantalla.

Por su parte, las mujeres tienden a preferir distancias algo mayores, dentro de un rango de 2,4 a 2,6 veces la diagonal, lo que proporciona una experiencia de visualización más relajada.

Al comprar un televisor, la mayoría de personas prioriza el tamaño, la resolución o las funciones inteligentes. | Foto: Getty Images

Importancia de mantener una distancia adecuada

Mantener la distancia correcta permite apreciar la imagen con claridad sin percibir los píxeles, evita el esfuerzo visual y ayuda a identificar mejor los colores y detalles de la pantalla. En el entorno doméstico, especialmente en salones de dimensiones reducidas, ubicar el sofá a la distancia adecuada resulta tan relevante como escoger un buen televisor.

En contraste, una distancia inapropiada puede afectar la experiencia de visualización: obliga a realizar movimientos frecuentes de cabeza o de ojos, resta nitidez y puede generar incomodidad durante periodos prolongados.