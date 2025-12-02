Tecnología
Esta es la distancia que podría estar arruinando la calidad de imagen de su televisor: así debe ubicarlo correctamente
Al momento de adquirir un televisor, la mayoría de los consumidores se concentra en las características más visibles, pero suele pasar por alto un aspecto igual de decisivo para la calidad de la experiencia.
Al comprar un televisor, muchas personas se enfocan únicamente en aspectos como el tamaño, la resolución o las funciones inteligentes del equipo. Sin embargo, existe un factor igualmente importante al que con frecuencia no se le presta atención: la distancia desde la que se observa la pantalla.
Con el fin de aclarar este aspecto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) llevó a cabo un estudio para determinar la distancia mínima, máxima y óptima que permite disfrutar una visualización cómoda desde el sofá del salón.
Distancia recomendada para colocar el sofá
El estudio, realizado con 25 participantes de diferentes edades, concluyó que la distancia ideal de visión se sitúa en torno a 2,3 veces la diagonal del televisor, con un margen aceptable entre 2,1 y 2,5 veces dicha medida, según las preferencias de cada persona.
En la práctica, esto significa que para un televisor de 43 pulgadas, la distancia aconsejada es de aproximadamente 2,5 metros; para uno de 55 pulgadas, cerca de 3,2 metros; y para un modelo de 65 pulgadas, alrededor de 3,8 metros.
Los resultados también reflejaron ligeras variaciones entre hombres y mujeres. Los hombres suelen inclinarse por distancias más cortas, cercanas a 2 veces la diagonal de la pantalla.
Por su parte, las mujeres tienden a preferir distancias algo mayores, dentro de un rango de 2,4 a 2,6 veces la diagonal, lo que proporciona una experiencia de visualización más relajada.
Importancia de mantener una distancia adecuada
Mantener la distancia correcta permite apreciar la imagen con claridad sin percibir los píxeles, evita el esfuerzo visual y ayuda a identificar mejor los colores y detalles de la pantalla. En el entorno doméstico, especialmente en salones de dimensiones reducidas, ubicar el sofá a la distancia adecuada resulta tan relevante como escoger un buen televisor.
En contraste, una distancia inapropiada puede afectar la experiencia de visualización: obliga a realizar movimientos frecuentes de cabeza o de ojos, resta nitidez y puede generar incomodidad durante periodos prolongados.
*Con información de Europa Press.