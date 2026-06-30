“Esta es una misión de alto riesgo”: La Nasa tendrá este 1 de julio una importante tarea de rescate

El espacio no está tan vacío como parece y para el veterano Observatorio Neil Gehrels Swift de la Nasa, la tenue atmósfera terrestre se ha convertido en un obstáculo peligroso.

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Tras años de servicio, este telescopio está perdiendo altura y corre el riesgo de caer hacia la Tierra, pero la Nasa ha puesto en marcha un audaz plan para “empujarlo” de vuelta a una órbita segura y así evitar que se destruya al reingresar en la atmósfera.

Aunque la misión estaba señalada para este 30 de junio, se pospuso para este miércoles 1 de julio de 2026 debido a condiciones climáticas desfavorables.

Un telescopio contra la resistencia del aire

“SWIFT es la herramienta multiusos de la Nasa para el estudio del cosmos”, dijo S. Bradley Cenko, investigador principal de la misión Swift en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la Nasa en Greenbelt, Maryland.

Aunque el Swift orbita a gran altura, todavía existe una mínima presencia de aire que genera algo llamado “resistencia atmosférica” o drag.

Este fenómeno actúa como un freno invisible que ralentiza al satélite; al perder velocidad, la gravedad lo atrae más cerca de la Tierra. Recientemente, el problema empeoró debido a intensas tormentas solares que expandieron la atmósfera, haciendo que el observatorio comenzara a “hundirse” mucho más rápido de lo que los científicos esperaban.

La Nasa intentará elevar la órbita del Swift antes de que sea demasiado tarde. Foto: Getty Images

Para evitar el desastre, equipos de la Nasa y de la Universidad Estatal de Pensilvania han tenido que realizar maniobras de emergencia para mantener al Swift a una altura mínima de 185 millas (unos 300 kilómetros). Si baja de esa marca, las posibilidades de rescatarlo con éxito disminuirían drásticamente.

El “remolcador” robótico LINK

La solución a este problema no es enviar astronautas, sino una tecnología comercial innovadora. La Nasa contrató a la empresa Katalyst Space para lanzar un pequeño satélite robótico llamado LINK, diseñado específicamente para interceptar al Swift en el espacio, “atraparlo” y elevar su órbita durante varios meses.

“la nave espacial robótica de servicio LINK de Katalyst será lanzada a la órbita a bordo de un cohete Pegasus XL de Northrop Grumman, para luego intentar capturar y rescatar a Swift a lo largo de varios meses”, comentó la Nasa.

La NASA recurrirá a la tecnología de LINK para rescatar el telescopio sin enviar astronautas. Foto: NASA

El lanzamiento de esta misión es único: en lugar de un cohete convencional que despega desde una plataforma en tierra, se utiliza el avión Stargazer. Este avión sube a unos 40.000 pies de altura y desde allí suelta un cohete Pegasus XL, el cual enciende sus motores en el aire para llevar al satélite LINK hasta el espacio.

¿Por qué es tan importante salvar al Swift?

La Nasa decidió que valía la pena el esfuerzo de rescate porque este observatorio es una pieza fundamental para la ciencia moderna. Según describe la propia agencia, “Swift es la multiherramienta de astrofísica de la Nasa, capaz de observar rápidamente una amplia gama de objetos cósmicos en luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma”.

Sus instrumentos son únicos y perderlo significaría un vacío importante en nuestra capacidad para vigilar el universo. Además, resulta más económico intentar este “impulso” orbital que construir y lanzar un reemplazo desde cero.

“Esta es una misión de alto riesgo y alto rendimiento”, dijo Shawn Domagal-Goldman, director de la División de Astrofísica en la sede central de la Naasa en Washington.

“SWIFT juega un papel destacado en nuestra flota. Tenemos mucho que ganar al intentar esta maniobra de elevación de la altitud, la cual resulta más económica que tratar de reemplazar las capacidades de Swift y permite a la Nasa impulsar la industria nacional de mantenimiento de satélites, en beneficio de todos”.