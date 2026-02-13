Estalla la última canción de Maluma con Yeison Jiménez: número de la tendencia en YouTube, video homenaje al cantante

Un mes antes del accidente aéreo que le costó la vida a Yeison Jiménez, el cantante había entrado al estudio junto a Maluma para grabar una colaboración que hoy cobra un significado especial. La noche del jueves 12 de febrero de 2026, el artista paisa estrenó oficialmente en plataformas digitales el tema titulado Con el corazón, una canción que ahora se convierte en homenaje póstumo.

El lanzamiento no solo despertó expectativa entre los seguidores de ambos intérpretes, sino que rápidamente comenzó a reflejar cifras importantes en reproducciones y reacciones.

El dúo que hoy se convierte en homenaje

Para el 13 de febrero de 2026, el video oficial ya superaba las 700.000 visualizaciones, acumulaba más de 88.000 “me gusta” y registraba más de 5.000 comentarios en plataformas digitales. La respuesta del público evidenció la carga emocional que rodea el estreno.

El video alcanzó el primer lugar en tendencias de YouTube Colombia. Foto: YouTube

Desde el equipo de Maluma aseguraron que el encuentro entre los dos artistas fue mucho más que una colaboración musical. Según lo revelado, la sesión estuvo marcada por el respeto, la admiración mutua y el ambiente cercano que caracterizaba a Yeison Jiménez, conocido también como el “Hijo de Manzanares”.

La canción reúne dos estilos que, aunque distintos, lograron complementarse en una propuesta que mezcla sonidos urbanos y populares. Para muchos seguidores, el tema representa uno de los cruces más simbólicos entre géneros colombianos en los últimos años.

‘Con el corazón’: este es el video oficial de la última canción de Yeison Jiménez con Maluma

Un mensaje que quedó para siempre

El video no solo muestra imágenes del proceso creativo junto a Maluma, sino también fragmentos de presentaciones en vivo de Yeison Jiménez, recordando su conexión con el público.

En los segundos finales aparece una grabación del propio cantante diciendo:

“Y a todos los que creyeron en un vendedor de aguacates que querían ser el grande de esta mierda”, una frase que remite a sus inicios y a la historia de superación que marcó su carrera.

El cierre del video incluye una frase del cantante que recuerda sus humildes comienzos. Foto: Tomado de TikTok: @yeison_jimenez1

El cierre también incluye un mensaje de Maluma acompañado de una fotografía junto a Jiménez:

“Que tu música viva por siempre, amigo mío”.

Maluma despide el clip con una frase que honra la memoria de Yeison Jiménez. Foto: Video 'Con el Corazón' - Youtube - @Maluma_Official

Yeison Orlando Jiménez fue considerado uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia. Con este lanzamiento, su voz vuelve a sonar con fuerza, esta vez convertida en recuerdo y legado.