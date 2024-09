Esto cuesta cambiarle la batería a los nuevos iPhone 16 y 16 Pro Max

La tecnológica estadounidense presentó su nueva familia de ‘smartphones’ la semana pasada, compuesta por dos modelos estándar -iPhone 16 y 16 Plus- y otras dos versiones más avanzadas -iPhone 16 Pro y Pro Max-.

Este es el legendario objeto que Apple ya no estaría incluyendo en la caja del iPhone 16

Así lo han compartido medios como MacRumors , que han identificado este cambio en la tarifa, en comparación con el precio que muestran los modelos anteriores, como es el caso de los iPhone 15 e, incluso, de los modelos estándar de la familia iPhone 16 (el modelo iPhone 16 estandar y 16 Plus).

Cámaras del iPhone 16, Plus, Pro y Pro Max: Apple redefine la fotografía móvil

Conviene recordar que, en caso de disponer del plan de suscripción AppleCare+, la tecnológica ofrece su servicio de recambio de batería de forma gratuita. Este servicio tiene un costo de 16,67 dólares al mes en España para los iPhone 16 Pro y Pro Max. El precio es de 15 euros mensuales para los modelos 16 Plus, 15 Plus y 14 Plus, y de 12,78 euros al mes para los modelos 16, 15 y 14 estándares. Por su parte, para los iPhone SE de tercera generación, tiene un precio de 8,33 euros al mes.