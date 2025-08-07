Estos son los juegos que llegarán a Xbox Game Pass en agosto: hay un legendario videojuego en el listado

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción mensual de Microsoft que te da acceso a una gran biblioteca de juegos para descargar y jugar sin coste adicional mientras estén disponibles en el catálogo. Funciona en consolas Xbox, PC con Windows y en la nube (cloud gaming).

Cada mes, Microsoft publica cuáles serán los juegos que se podrán jugar de manera gratuita, dándole espacio a los jugadores que escojan grandes títulos o juegos independientes.

Este servicio es catalogado como un “Netflix de videojuegos”, que se renueva cada mes con nuevos títulos y otros que salen del catálogo. Según Newsweek, agosto se perfila como un gran mes con una buena mezcla de grandes éxitos, juegos indie más pequeños y otro juego de acceso anticipado.

Publicación de los juegos que se podrán jugar gratis en agosto | Foto: Microsoft

En los últimos meses, los jugadores de Xbox han disfrutado de juegos como Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Wuchang: Fallen Feathers, un avance de acceso anticipado de Grounded 2 y más.

La sorpresa esta vez tiene que ver con Assassin’s Creed Mirage, un videojuego de acción y aventura desarrollado por Ubisoft, lanzado en 2023 como parte de la saga Assassin’s Creed, pero con un enfoque más clásico, parecido a los primeros títulos de la franquicia.

La trama explora el viaje de Basim desde ser un joven con un pasado misterioso hasta convertirse en un maestro asesino. Está ambientado en Bagdad del siglo IX, durante la Edad de Oro Islámica.

El juego tiene diferentes funciones y una calidad de gráficas elogiada por cientos de gamers | Foto: Facebook/assassinscreed

También habrá otros juegos que se podrán disfrutar este mes si tiene el servicio de Xbox Game Pass, a continuación encuentra el listado completo:

-Rain World (Cloud, Consola y PC ): disponible en Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

-Citizen Sleeper 2: Starward Vector ( Xbox Series X|S )

-Lonely Mountains: Snow Riders (Xbox Series X|S)

-MechWarrior 5: Clans (Xbox Series X|S)

-¡Orcos deben morir! Trampa mortal (Xbox Series X|S)

-Assassin’s Creed Mirage (Nube, Consola y PC)

-Aliens: Fireteam Elite (Nube, Consola y PC)

-9 Kings (Game Preview, PC)

En el calendario, hay que estar pendientes porque el próximo 12 de agosto, se habilitará Aliens: Fireteam Elite que llega a la nube, consolas y PC para todos los miembros de Game Pass, incluyendo los de los planes Ultimate, PC Game Pass y Estándar.

Este videojuego llega justo a tiempo, coincidiendo con el estreno de la nueva serie Alien: Earth , que se estrena en FX y Hulu.

Control de videojueos de Xbox | Foto: Getty Images