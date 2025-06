Xbox anuncia su próxima generación de videojuegos: Call of Duty 7, The Outer Worlds 2 y más están por llegar

Xbox ha revelado este domingo los próximos lanzamientos para sus plataformas, destacando una serie de videojuegos tanto desarrollados por Xbox Game Studios como por otras compañías de renombre como Activision, Blizzard y Bethesda.

El evento comenzó con el anuncio de The Outer Worlds 2, desarrollado por Obsidian Entertainment, cuyo lanzamiento está previsto para el 29 de octubre. Esta secuela del popular RPG de ciencia ficción en primera persona estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass e incorporará novedades en jugabilidad, acción y armas, como rayos encogedores y pistolas congelantes. El título podrá jugarse en Xbox Series X y S, así como en PS5.

Sin embargo, el gran protagonista del evento fue la presentación de Call of Duty: Black Ops 7, desarrollado por Treyarch y Raven Software. Este nuevo capítulo de la saga se sitúa en el año 2035, más de 40 años después de los eventos de Black Ops 6, en un mundo “al borde del caos”, que se caracteriza por su entorno futurista, poblado de zombis, robots y armas avanzadas. Además, el juego contará con la participación del reconocido personaje David Mason.

En cuanto a otras novedades, Asobo Studios ha anunciado Resonance: A Plague Tale Legacy, una precuela del aclamado A Plague Tale, que llegará en 2026 para Xbox, PS5 y PC. Además, Squanch Games ha confirmado la secuela de su título High on Life, que se ambientará nuevamente en un universo futurista y colorido, y estará disponible este invierno para Xbox Series, PS5 y PC.

Xbox anuncia la llegada de nuevos videojuegos. | Foto: Getty Images

Por su parte, la saga Super Meat Boy regresará en 2026 con una nueva entrega en 3D, Super Meat Boy 3D, que pondrá a prueba las habilidades de los jugadores con trampas y plataformas en un formato renovado. Asimismo, Game Freak, conocidos por su trabajo en Pokémon, ha anunciado un nuevo proyecto titulado Beasts of Reincarnation, un título de acción que se lanzará en 2026 para Xbox y PC.

La colaboración entre los creadores de The Witcher 3 y Bandai Namco ha dado como resultado The Blood of DawnWalker, un RPG de fantasía que permitirá a los jugadores adentrarse en un mundo de vampiros. Este título se lanzará en 2026. Igualmente, Xbox Game Studios ha confirmado la fecha de lanzamiento de Ninja Gaiden 4, un nuevo capítulo de la famosa saga de lucha, que estará disponible el 21 de octubre para Xbox Series, PS5 y PC.

El evento también ha contado con la presentación de ClockWork Revolution, una nueva propuesta de InXile Entertainment que mezcla acción y magia en un entorno futurista de estilo steampunk. Aunque la fecha de lanzamiento aún no ha sido revelada, se espera que el juego llegue “a su debido tiempo”.

Otras sorpresas incluyeron el anuncio de Grounded 2, una secuela del exitoso juego de supervivencia cooperativo, que se lanzará en acceso anticipado el 29 de julio para Xbox Series y PC. Además, el videojuego de terror Cronos: The New Dawn, desarrollado por Bloober Team, ha mostrado un nuevo tráiler y se espera para este otoño, aunque aún no se ha fijado su fecha exacta.

El estudio Dont Nod también ha presentado Aphelion, un título de supervivencia e investigación ambientado en el espacio extraterrestre. El juego, desarrollado en colaboración con la Agencia Espacial Europea, tiene previsto su lanzamiento para 2026. Por su parte, Friday Sundae ha dado a conocer There Are No Ghosts at the Grand, una aventura musical narrativa ambientada en una misteriosa ciudad costera británica llena de secretos sobrenaturales.

En cuanto a otros títulos anunciados, destacan Mudang: Two Hearts, un juego de acción y disparos en tercera persona que se ambientará en un conflicto sobrenatural, que llegará el próximo año para PS5, Xbox Series y PC; Planet of Lana II: Children of the Leaf, secuela del juego de plataformas y puzles en 2D, que se lanzará en 2026; y Aniimo, un título que recuerda a Pokémon o Palworld, en el que los personajes se transforman en criaturas con poderes especiales para explorar o combatir, que también llegará en 2026.

Xbox presentará nuevos juegos próximamente. | Foto: Anadolu via Getty Images

Por otro lado, Thunder Lotus Games, los creadores de Spiritfarer, han anunciado su nuevo título At Fate’s End, un juego de combates por turnos en 2D que se lanzará en 2026. También se ha confirmado el remake de Persona 4, titulado Persona 4 Revival, que llegará para PS5, Xbox Series y PC.

Por último, Square Enix confirmó que Final Fantasy VII Remake: Intergrade llegará este invierno, mientras que la experiencia completa de Final Fantasy XVI ya está disponible para Xbox Series X y S. Bethesda aprovechó el evento para presentar el DLC de Indiana Jones y el Gran Círculo: The Order of Giants, que estará disponible el 4 de septiembre, y nuevo contenido para The Elder Scrolls Online: Season of the Worm Cult y Fallout 76: Gone Fission.

También, se anunciaron expansiones para Age of Mythology: Retold Heavenly Spear y Sea of Thieves: Smugglers Tide, junto con nuevos títulos como Solo Leveling: Arise Overdrive, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 y Gears of War: Reloaded, que mostraron un nuevo tráiler y llegarán el 26 de agosto.