Estos son los riesgos de cargar un celular sin su aparato original

Utilizar cargadores no originales y de baja calidad, podría causar problemas a los dispositivos. | Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Pues bien, los expertos han señalado que no hay inconveniente en cargar un dispositivo con un aparato de otra marca o que sirva a otro celular; sin embargo, sí hacen énfasis en señalar que antes de hacerlo, es necesario verificar si los materiales y las certificaciones que estos dicen tener, garantizan la calidad que se requiere para no afectar los teléfonos.

De esta forma, no importa que los cargadores no sean de la misma marca siempre y cuando tengan la misma entrada de corriente y garanticen que su funcionamiento no estropeará el celular, lo que derriba el mito que señala que los dispositivos solo se deben conectar a la corriente a través del cargador que viene en la caja.