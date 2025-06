Estos son los videojuegos que desaparecerán de Netflix en julio

A esta lista se suman CoComelon: Play with JJ, Death’s Door, Diner Out: Merge Cafe, Dumb Ways to Die y Ghost Detective. Por su parte, Katana ZERO también dejará de formar parte del catálogo de la plataforma, así como Ludo King, Rainbow Six: SMOL, Raji: An Ancient Epic, SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.