Experto lanzó preocupante advertencia sobre las amenazas que pondrían fin a la humanidad: “Soy pesimista sobre el futuro”

¿La desaparición de la humanidad será imposible de evitar?

Investigadores y académicos coinciden en que, si los líderes globales no toman decisiones urgentes, la civilización tal como se conoce podría encaminarse hacia un colapso. De acuerdo con un informe publicado por The Guardian , basado en el análisis de más de 5.000 años de historia humana, respalda la idea de que la extinción no es una posibilidad lejana, sino una consecuencia previsible del rumbo actual.

El especialista del Centro para el Estudio del Riesgo Existencial en la Universidad de Cambridge, Luke Kemp, advirtió que el panorama futuro no es alentador. En diálogo con The Guardian, subrayó que, aunque no es posible predecir con exactitud cuándo podría ocurrir un colapso global, es posible identificar patrones preocupantes que podrían repetirse si no se toman medidas urgentes.