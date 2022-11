Falla en iCloud expone fotos y videos de los usuarios de estos modelos de iPhone

La versión del sistema de almacenamiento en la nube iCloud para Windows ha registrado un fallo por el que muestra imágenes y vídeos de personas desconocidas para los usuarios en sus álbumes multimedia.

Hace unos días, Windows anunció que había implementado una actualización de Microsoft Store para mejorar la conexión de la aplicación Fotos de Windows 11 con distintas plataformas, integrando directamente el mencionado servicio de Apple.

Entonces, la compañía informó de que esta ‘app’ se había diseñado “cuidadosamente” para facilitar la organización de las fotografías, sin registrar problemas por el origen de los archivos gráficos.

Recientemente, varios de sus usuarios han reportado quejas a través de los foros de MacRumors, donde han comentado que tienen problemas con esta aplicación en los modelos iPhone 13 Pro y iPhone 14 Pro al sincronizar sus vídeos.

Concretamente, los vídeos grabados con los teléfonos fabricados por Apple se presentan con la pantalla negra y líneas blancas cuando se sincronizan con iCloud para Windows. Además, otros usuarios han señalado que han visto fotos y vídeos de personas que desconocen en sus bibliotecas de contenido.

“Ocasionalmente, iCloud para Windows inserta imágenes fijas en vídeos de fuentes desconocidas, posiblemente cuentas de iCloud de otros usuarios. He visto fotos de familias de otras personas que no he visto en mi vida”, ha comentado uno de estos usuarios, tal y como recoge MacRumors.

Por el momento, se desconoce si estas imágenes realmente pertenecen a otros usuarios de iCloud o son aleatorias, esto es, de otras personas que no necesariamente disponen de este servicio de Apple. La mayoría de los afectados, en cambio, son usuarios de Windows 10 y 11.

Cómo reducir el consumo de datos móviles de WhatsApp en celulares iPhone

Con todas las funciones que tiene actualmente WhatsApp, la comunicación entre las personas se ha vuelto inmediata, razón por la cual se ha vuelto indispensable en ámbitos laborales, estudiantiles y sociales, ya que a través de ella se pueden enviar archivos multimedia, documentos, notas de voz, stickers, entre muchas otras cosas.

Asimismo, una de las funciones más aclamadas y beneficiosas para los usuarios son las llamadas o videollamadas, las cuales han sacado a más de uno de un inconveniente, así como de estar más cerca de los amigos, familiares y pareja.

Ahora bien, las funciones mencionadas con anterioridad se pueden usar de forma gratuita; sin embargo, cuando se utilizan los datos móviles, estos se van consumiendo con el paso del tiempo; por ejemplo, al descargar alguna foto, video o documento, especialmente en un celular iPhone.

En ese orden de ideas, exista una forma para evitar el consumo de datos móviles en el teléfono cuando se descargue algún archivo multimedia o documentos y es el siguiente:

Ingresar a WhatsApp.

Seleccionar el apartado de ‘Configuración´.

Acto seguido, pulsar la opción ‘Uso de datos’.

La aplicación muestra un compilado de opciones, como ‘Imágenes’, ‘Audio’, ‘Video’ y ‘Documentos’.

Desplegar las pestañas una por una y seleccionar la característica ‘Solo Wifi’, en lugar de ‘Usar Datos’.

Por otra parte, la aplicación suele notificar la llamada o videollamada a través del tono establecido en el dispositivo móvil, con el propósito de que el usuario atienda de forma rápida a la persona que quiere comunicarse. No obstante, en diferentes ocasiones este tono de llamada puede no sonar; sin embargo, este problema se pueda solucionar.

En la mayoría de los casos, la razón principal para que no se escuchen las llamadas provenientes de WhatsApp se debe a que las notificaciones están silenciadas, motivo por el cual el usuario debe ingresar a los ajustes para solucionar dicho problema. En ese orden de ideas, este método se puede realizar de la siguiente manera:

Ingresar a WhatsApp.

Dirigirse a la opción ‘Ajustes’

Acto seguido, seleccionar ‘Notificaciones’.

Luego pulsar el apartado ‘Llamadas’ y hacer clic en ‘Tono’.

Finalmente, elegir el tono de preferencia.

Finalmente, existe la posibilidad de que WhatsApp no esté actualizado con la última versión, razón por la cual el usuario deberá ingresar a la Play Store en caso de Android o App Store en caso de iOS y ver el estado de la aplicación.

*Con información de Europa Press