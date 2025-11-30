Suscribirse

Nación

Fuerte aguacero en La Calera: Video con sonido ambiente muestra inundaciones y brutal granizada. “No estamos en Europa”

La Calera vivió una tarde insólita tras una lluvia que dejó hielo acumulado y calles convertidas en corrientes de agua.

Redacción Nación
30 de noviembre de 2025, 11:45 p. m.
La tarde terminó siendo caótica en la Calera, con charcos profundos y una granizada que cambió por completo el paisaje.
La combinación de lluvia intensa y hielo generó postales inusuales en la Calera, afectando la movilidad y los comercios. | Foto: Video de redes A.P.I. / X - @SilviiEsc A.P.I

La tarde de este domingo, 30 de noviembre, tomó por sorpresa a quienes transitaban por Bogotá y sus alrededores, cuando regresaban de viaje, paseaban en familia o cumplían con su jornada laboral, pues muchos terminaron atrapados por un fuerte aguacero que se extendió por varios puntos de la capital y golpeó con especialmente a la zona de la Calera, en Cundinamarca.

Las imágenes que circularon en redes enseñaron un escenario poco habitual y terminaron por retratar la magnitud del fenómeno.

Granizada en la Calera dejó paisajes completamente blancos

Mientras en Bogotá varias vías quedaron parcialmente bloqueadas por acumulación de agua, en la Calera la situación llamó la atención por una brutal granizada.

En los videos compartidos por redes, personas se refugiaron en locales y tiendas mientras grababan el momento en que el paisaje, poco a poco, se iba tornando de color blanco que muchos compararon con una nevada.

En uno de los videos más compartidos se observa la vegetación cubierta de granizo, donde la persona que graba comenta: “Oiga, no estamos en Europa, pero estamos en la Calera”, haciendo referencia a las nevadas.

Otras grabaciones mostraron cómo el agua de la inundación entraba a los establecimientos como si fueran pequeñas quebradas de lodo, los comerciantes y visitantes se acomodaron en la parte más lejana que podían de los locales para evitar que la corriente los alcanzara, mientras intentaban resguardar sus pertenencias.

Contexto: Inundaciones complican el tránsito en Bogotá: zonas donde se reportan torrenciales lluvias este domingo 30 de noviembre

Bomberos y autoridades responden a las emergencias en la Calera

En la Calera, El capitán Álvaro Farfán, delegado Departamental de Bomberos de Cundinamarca señaló que el comité local de emergencias y los Bomberos de Cundinamarca trabajan de manera conjunta para atender los llamados por inundaciones tras el fuerte aguacero.

Vías afectadas en Bogotá y alrededores por el aguacero

El fuerte aguacero también generó complicaciones en varios corredores de la capital, la Secretaría de Movilidad reportó encharcamientos e inundaciones en sectores como:

  • Av. Boyacá con Av. Caracas
  • Av. Boyacá con Calle 64B sur, N-S
  • Calle 187C con Carrera 7
  • Carrera 7 con Calle 193
  • Carrera 7 con Calle 232

La acumulación de agua obligó a los conductores a avanzar con extremo cuidado ante la imposibilidad de ver huecos u objetos debajo del nivel del agua, que llegó incluso a cubrir parte de las placas de los vehículos.

En zonas cercanas al oriente, la movilidad también se vio comprometida ya que la Secretaría de Movilidad informó de un vehículo varado en la carrera 7 con calle 240, así como dos incidentes de tránsito en la avenida Boyacá con calle 138 y en la NQS con calle 53. Además, se mantuvo activo el reversible de la carrera 7 para facilitar el ingreso a la ciudad.

Hacia las 6:00 p. m., el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático confirmó que las lluvias empezaron a disminuir, aunque persistían en localidades como Usaquén, Chapinero y Usme. Las autoridades recomendaron mantenerse alerta si se transita por estas áreas.

