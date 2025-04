Función de iPhone para usar en el carro tiene varios errores: iOS 18.4 rompe a Carplay

| Foto: NurPhoto via Getty Images

La función daría problemas para la experiencia de los usuarios al volante. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Desde que la versión está disponible, son varios los errores que se han reportado por parte de los usuarios de la marca. Lo grave es que aún no hay una solución clara todavía y la empresa de la manzanita aún no ha dado una respuesta oficial.

Siri también está presentando fallas, pues no lee algunos mensajes, no reproduce audios y tampoco genera los comandos que el usuario pide. Además, en casos más graves, el CarPlay no arranca y los usuarios se ven obligados a desconectar y volver a conectar la función a través del iPhone.