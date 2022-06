Google fusionará Meet y Duo para crear una única plataforma de videollamadas

Google anunció este jueves -2 de junio- que fusionará dos de sus servicios de comunicación, Duo y Meet, con el objetivo de ofrecer una única plataforma de videollamadas y videoconferencias.

Google Duo llegó a todos los dispositivos en 2016 como la nueva aplicación de videollamadas de Google y, dos años después, llegó Google Meet para cuentas empresariales.

Sin embargo, a finales de abril de 2020, Meet dejó de estar dirigida específicamente a profesionales y se abrió a todos los usuarios para ofrecer conversaciones simultáneas con hasta 100 participantes y sin límite de tiempo.

En los últimos meses, la compañía incorporó nuevas funcionalidades en Google Duo, como las llamadas grupales hasta para 32 personas, la opción de añadir emojis y filtros en las conversaciones y las videollamadas en dispositivos plegables y otras pantallas grandes.

En Google Meet también se han ido integrando nuevas características desde su apertura a todos los usuarios, como una interfaz más intuitiva, efectos visuales, subtítulos en directo y otros ajustes de sonido.

Google ha anunciado ahora que en las próximas semanas integrará todas las funciones de Google Meet en la aplicación Duo para que los usuarios puedan programar reuniones, según ha indicado en una publicación en su blog.

Asimismo, informó que más adelante cambiará el nombre de la aplicación Duo a Google Meet, un servicio que seguirá siendo gratuito para todos los usuarios de la plataforma.

Con la implementación de este único canal de videollamadas se mantendrá guardado todo el historial de conversaciones, contactos y mensajes de Google Meet y los usuarios no deberán descargar nuevamente la aplicación para acceder al servicio.

El fabricante tecnológico dijo que esta actualización brindará a los usuarios de Duo funciones mejoradas que anteriormente solo estaban disponibles en Google Meet.

Entre estas capacidades están la personalización de fondos virtuales en llamadas y reuniones, la programación de estas y la implementación del chat durante las reuniones, así como la integración de subtítulos para mejorar la accesibilidad y fomentar la participación de los usuarios.

También se podrá aumentar el número de integrantes de las videollamadas hasta 100 personas y se podrá integrar con otras herramientas, como Gmail, Google Calendar, Messages y Assistant.

Por el momento, la compañía no ha establecido fecha concreta para la implementación de esta única plataforma ni ha determinado cuáles serán los países elegidos para poder disfrutar de ella.

¿Hay o no lanzamiento del teléfono plegable de Google?

A pesar de todas las filtraciones que han aparecido en redes y en internet, se retrasó una vez más la llegada del teléfono plegable de Google, la cual estaba prevista para el cierre de este 2022.

De este nuevo teléfono inteligente del gigante Google, se conoce que lleva tiempo trabajando en el Pixel Notepad, como se le llama internamente a este smartphone. Según unos registros encontrados en Android 12L a principios de año, con un diseño que permitiría su pliegue hacia dentro.

Este equipo, no obstante, ya fue cancelado a finales de 2021, por no poder competir con los Galaxy Fold de Samsung en mercados como Estados Unidos y Europa, lo suponía que este dispositivo no iba a llegar ni en 2021 ni en la primera mitad de 2022.

Tampoco se verá en lo que queda de año, según informan en The Elec, que cita a fuentes conocedoras de este tema. Pese a que Google habría planeado su aparición en el último trimestre del año, ahora lo habría pospuesto a 2023. El motivo, según indican las fuentes, es que el dispositivo no sería todo lo completo que Google querría.

The Elect señaló que Samsung Display sería el proveedor de la pantalla, como único fabricante de pantallas OLED flexibles para este tipo de equipos. Alcanzaría una diagonal de 7,57 pulgadas, mientras que la pantalla secundaría sería de 5,78 pulgadas.

A principios de mes, Google adelantó, en el marco de su conferencia anual de desarrolladores, los dispositivos que están por llegar, entre los que se encuentran su primer reloj inteligente, la familia Pixel 7 de smartphones y una tableta con procesador Tensor que llegará el próximo año. En ningún momento hizo referencia a un terminal plegable.