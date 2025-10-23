Suscribirse

Tecnología

Guía práctica para cuidar la unidad exterior del aire acondicionado en invierno y evitar daños costosos

La unidad exterior contiene el compresor y el intercambiador de calor, piezas fundamentales del sistema.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
23 de octubre de 2025, 1:04 p. m.
El aire acondicionado no solo enfría, sino que también reduce la humedad en el ambiente.
El aire acondicionado no solo enfría, sino que también reduce la humedad en el ambiente. | Foto: Getty Images

Con la llegada del frío, muchos hogares se preparan para el invierno: los ventiladores vuelven al armario y la calefacción toma el relevo. En este momento suele surgir una duda frecuente: ¿qué hacer con la unidad exterior del aire acondicionado que queda expuesta a la intemperie?

Aunque podría parecer lógico protegerla del frío, la lluvia o el polvo, la mayoría de los equipos modernos están diseñados precisamente para resistir estas condiciones. En muchos casos, incluso continúan funcionando en modo bomba de calor, por lo que cubrirlos sin criterio puede resultar contraproducente.

¿Cubrirla o no?

La unidad exterior alberga el compresor y el intercambiador de calor, dos componentes esenciales del sistema. Su carcasa está fabricada para soportar las inclemencias del tiempo y permitir la correcta circulación del aire. Cubrirla por completo puede generar condensación interna, favorecer la aparición de óxido o moho y acortar su vida útil.

Desvelando secretos: ¿Por qué el aire acondicionado a veces se resiste a enfriar?
Con el cambio de clima, los hogares dejan de usar ventiladores y comienzan a usar calefacción. | Foto: Getty Images

Durante los días más fríos, algunos modelos pueden acumular una fina capa de hielo en las aletas, un fenómeno normal que el propio equipo resuelve mediante un ciclo automático de desescarche. Interferir con este proceso cubriendo la máquina puede afectar su funcionamiento y aumentar el consumo energético.

Contexto: Cómo ahorrar energía en casa usando un simple truco con papel aluminio para la calefacción

Cuándo sí conviene protegerla

Aun así, existen situaciones en las que una protección parcial resulta recomendable. Si la vivienda está en una zona con abundante vegetación o expuesta a la caída de hojas, cubrir la parte superior durante el otoño puede evitar que los residuos se acumulen en el ventilador o las rejillas. En regiones muy frías, también es importante asegurarse de que la unidad esté ligeramente elevada del suelo para evitar que la nieve o el hielo bloqueen las salidas de aire.

Desde el portal técnico Servicio de Reparación explican que “colocar la máquina exterior al menos a cinco centímetros del suelo ayuda a prevenir la acumulación de agua o hielo bajo el equipo”. Además, recomiendan mantener limpio el entorno y comprobar que el sistema de desescarche automático funcione correctamente.

El consumo del aire acondicionado puede ser alto si no se siguen buenas prácticas.
El consumo del aire acondicionado puede ser alto si no se siguen buenas prácticas. | Foto: Getty Images

La importancia de un mantenimiento frecuente

Más que decidir entre tapar o destapar, la mejor forma de cuidar la unidad exterior es realizar un mantenimiento preventivo antes del invierno: limpiar hojas y residuos, revisar las conexiones y asegurarse de que no haya obstáculos cerca. Si el aparato no se va a utilizar durante varios meses, puede emplearse una funda transpirable que lo proteja del polvo y la suciedad, pero nunca una cubierta hermética que impida la ventilación.

*Con información de Europa Press

Contexto: Antes de encender la calefacción, tenga en cuenta estos detalles para evitar que su factura de energía se dispare

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Técnico de James Rodríguez soltó la razón de su salida en el partido vs. Atlas

2. Mataron a cantante por llegar ‘sin permiso’ a un territorio en Cauca: su cuerpo fue hallado flotando en un río

3. La espeluznante decoración de Halloween que aterra a un vecindario en Estados Unidos: “Parece una escena de crimen”

4. Concepto sobre extradición de alias Araña demuestra que la Segunda Marquetalia perdió toda finalidad política

5. Este es el río donde hay toneladas de oro; le pertenece todo a un solo país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Aire acondicionadoelectrodomésticoInvierno

Noticias Destacadas

Delincuentes usan WhatsApp para robar datos personales.

WhatsApp le cierra la puerta a ciberdelincuentes que buscan estafar y vaciar cuentas bancarias de usuarios inocentes

Redacción Tecnología
Su pérdida puede sentirse como un despojo de la vida digital entera.

Si fue víctima de robo del celular, haga esto de inmediato para proteger sus cuentas bancarias de los delincuentes

Redacción Tecnología
Google Maps tiene varias funciones que le facilitan la vida a los conductores.

Las 4 funciones de Google Maps que todo conductor debería utilizar para evitar accidentes en la vía

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.