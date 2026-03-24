Hacer esto a diario con el celular puede blindar sus cuentas para evitar ser víctima de fraudes y estafas millonarias

Seguramente usted es de las personas que nunca apaga el celular o que, cuando ve que la batería se está agotando, corre a conectarlo para seguir usándolo. Sin embargo, ¿sabía que los expertos recomiendan apagarlo por completo al menos una vez a la semana? Además de ser beneficioso para el funcionamiento del equipo, también es una buena práctica en términos de seguridad.

Elimine de inmediato esta herramienta si la tiene descargada en su iPhone: podrían robarle sus cuentas bancarias en minutos

Los teléfonos móviles están entre los dispositivos que más sufren ataques cibernéticos. Para los delincuentes, allí se almacena información valiosa que puede ser utilizada en fraudes, estafas, suplantación de identidad y otros delitos. En un solo aparato se concentran contraseñas, correos electrónicos, fotografías, contactos y accesos a aplicaciones financieras, por lo que vulnerarlo puede abrir la puerta a múltiples plataformas de una sola vez.

Al estar prácticamente siempre conectados a internet, ya sea mediante redes móviles o wifi, esta conectividad permanente aumenta la exposición a riesgos como redes públicas inseguras, ataques de intermediario (man-in-the-middle) o descargas maliciosas.

Aunque a veces parezca que los ciberdelincuentes van un paso adelante y detenerlos es imposible, lo cierto es que algunas prácticas por parte de los usuarios pueden ayudar a reducir la exposición a estos riesgos. Una de ellas es apagar el celular durante unos minutos cada día.

Los ataques de fuerza bruta pueden ayudar a los hackers a descifrar las contraseñas. Foto: Getty Images

Si bien puede parecer un hábito innecesario en una época en la que estos dispositivos están diseñados para funcionar de forma continua, esta simple acción puede aportar beneficios importantes tanto para el rendimiento como para la seguridad y la vida útil del equipo.

Apagar el celular puede ayudar a interrumpir ciertos tipos de software malicioso que operan de manera continua en segundo plano. Aunque no es una solución definitiva frente a amenazas cibernéticas, sí permite cortar procesos sospechosos y complementar otras medidas de protección, como mantener el sistema actualizado y evitar descargas de fuentes desconocidas.

Los teléfonos se pueden blindar contra ataques con buenas practicas de seguridad. Foto: Imagen creada con Inteligencia Artificia de ChatGPT, de OpenIA

Así lo ha señalado la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), que advierte que muchas personas nunca apagan sus dispositivos. Por ello, esta práctica puede convertirse en una medida adicional para proteger la información, especialmente porque algunos ataques son tan silenciosos que no requieren hacer clic en enlaces ni descargar archivos.

Lo ideal es repetir esta acción todos los días durante al menos cinco minutos y luego encender nuevamente el equipo, ya que no basta con reiniciarlo. Además, algunos modelos de Android e iOS permiten programar estos apagados de forma automática, lo que facilita incorporar este hábito sin necesidad de hacerlo manualmente.