Ilustradores y diseñadores gráficos, entre los más ‘damnificados’ por la inteligencia artificial; se están quedando sin empleo

La inteligencia artificial sigue su camino y desarrollo, mientras los líderes del mundo tecnológico piden una pausa de, al menos, 6 meses para entender hacia dónde evoluciona esta nueva tecnología.

Mientras esto sucede, ya hay algunas profesiones que han visto cómo sus empleados han comenzado a ser reemplazados por diferentes herramientas que utilizan estos desarrollos para entregar soluciones mucho más rápidas y económicas para las empresas.

En este sentido, algunas compañías se han percatado de esta situación y han empezado a reemplazar el talento humano por herramientas que ofrecen un mejor y mayor rendimiento; por ejemplo, en China, una de las profesiones que más se ha visto afectada es la de los ilustradores o diseñadores gráficos.

La inteligencia artificial se ha convertido en una amenaza para algunas profesiones. - Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Según recogió la prensa local, Amber Yu, diseñadora local, cobraba por realizar una pieza gráfica para videojuegos entre 400 y 950 euros. Su tiempo era oro; sin embargo, gastaba por cada ilustración casi una semana, mientras realizaba los bocetos en Photoshop y luego los terminaba y pulía con otros programas especializados.

Ahora, quienes eran sus clientes, han optado por contar con herramientas de inteligencia artificial como DALL-E 2, Midjourney o Stable Diffusion para crear las mismas ilustraciones que realizaba Yu. Solo tienen que dar algunas indicaciones y fijar unos parámetros para que el trabajo quede finalizado.

Según el portal Genbeta, que recogió el testimonio de Leo Li, encargado de contratar personal en una empresa de videojuegos en China, esta profesión se ha venido viendo afectada desde el año pasado; el profesional explicó que el número de plazas destinadas a este oficio se ha visto reducido en un 70 %.

Esto se debe a dos factores importantes: el primero, el uso de inteligencia artificial para el desarrollo de esta industria, y el segundo, la regulación que solo permite a los menores de 18 años jugar consolas solo una hora al día los fines de semana, con lo que se buscaba prevenir la adicción a los juegos de video.

La industria de los videojuegos es una de las que ha decidido reemplazar la mano de obra humana por la inteligencia artificial. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Un informe de Rest of World asegura que en el gigante asiático, tanto los poderosos de esta industria como los pequeños productores de títulos para consolas, no han dudado en reemplazar a los ilustradores por herramientas de inteligencia artificial para la creación de sus personajes, tramas, escenarios o material que difunden en redes sociales.

Otro testimonio entregado por Xu Yingying, ilustrador para esta industria en la ciudad de Chongqing, confirmó que 15 de los trabajadores de su estudio se quedaron sin empleo debido a que los clientes optaron por utilizar los diferentes programas de generación de imágenes con inteligencia artificial.

“Dos personas pueden hacer el trabajo que antes hacían diez”, indicó Yingying. Así mismo, se estima que en un día un artista de estos podría diseñar un personaje o recrear una escena, mientras que la tecnología ahora permite crear 40 al día, lo que marca una notoria diferencia entre las máquinas y los humanos.

Actores de doblaje también se han visto afectados

Es el caso de un locutor y actor de doblaje argentino, quien compartió su historia y advirtió que su trabajo fue reemplazado por una herramienta de IA.

El afectado fue Alejandro Graue, un hombre de 36 años quien durante los últimos meses de 2022 trabajó para doblar los videos de un canal en YouTube para Latinoamérica; sin embargo, se quedó esperando su renovación para 2023.

Cuando quiso indagar por qué no fue llamado para continuar, no encontró explicación alguna; sin embargo, cuando vio uno de los videos que solía doblar, se percató que el clip había sido doblado por una herramienta de inteligencia artificial.

“Le doy reproducir y en vez de echarme a mí, escucho una voz muy prolija, muy correcta diciendo: ‘hola, bienvenidos, este es un nuevo video…’, y así continuaba una voz robotizada, horrible, fuera de sincronía”, dijo el actor argentino.

Cuando quiso volver a entablar diálogo con quienes fueron sus jefes, le explicaron que una herramienta basada en inteligencia artificial lo había reemplazado por solicitud del cliente, dijo el afectado a Radio con Vos, un programa de una emisora local.

Mientras un ilustrador hace un trabajo diario, la inteligencia artificial crea 40 diseños por día. - Foto: iStock

En ese mismo programa advirtió que se había enterado de que, si el ensayo salía a la perfección, la compañía para la que trabajaba no solo no lo iba a volver a contratar, sino que iba a despedir a los otros colegas que se encargaban de los demás doblajes y del resto del equipo de producción.

“Para quienes me preguntan, es un trabajo independiente de una empresa que obviamente solo busca optimizar costos, no le importa lo artístico del resultado. Tal y como pasa con los videos de TikTok, se escucha una voz monótona, sin cambios de ritmo, emociones, etc., pero ahí está”, explicó el actor en su cuenta de Twitter.

“Yo sigo pensando que lo que tiene que ver con lo artístico, con lo comunicacional, cuando tiene que ver matices, intenciones, eso es lo humano. Algunos comentarios del video decían que no se entendía y preguntaban qué había pasado con la otra voz, obviamente estaba falto de sentimiento”, añadió.