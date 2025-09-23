Impresionante caso es explicado por científicos: hombre vive 8 años con un cuchillo en el tórax sin saberlo

La realidad a veces supera cualquier guion de cine y lo que le ocurrió a un hombre de 44 años en Tanzania es un ejemplo de ello, pues vivió durante ocho años con una hoja de cuchillo alojada en el pecho sin ser consciente de su presencia.

El caso se descubrió cuando acudió a un hospital por una secreción de pus que brotaba de su pezón derecho desde hacía diez días, pues lo sorprendente es que según los informes su estado general de salud era bueno, no padecía de dolor torácico, dificultades respiratorias ni fiebre, lo que hacía aún más sorprendente lo que estaba por revelarse.

Un recuerdo de agresión y una radiografía reveladora

Durante la consulta el paciente recordó haber sido víctima de una violenta agresión ocho años atrás, en la que sufrió múltiples heridas de arma blanca en donde los impactos fueron en el rostro, espalda, tórax y abdomen.

En aquel entonces, solo recibió atención superficial debido a los limitados recursos de la zona, sin que se le realizaran radiografías ni estudios de imagen. De acuerdo con un informe en PubMed Central, “no presentó ningún problema durante los ocho años siguientes hasta su consulta actual”.

Médicos descubrieron un caso insólito: un paciente sobrevivió casi una década con un cuchillo en el tórax. | Foto: Kivuyo N. et al./J Surg Case Rep

La radiografía realizada actualmente reveló un “objeto metálico retenido” dentro del tórax, pues una tomografía confirmó que se trataba de una hoja de cuchillo completa, incrustada desde la espalda hasta la parte frontal del pecho, rodeada de pus y tejido dañado.

Logró sobrevivir sin síntomas graves

La clave de este enigma según sugieren los médicos radica en un mecanismo de defensa natural del cuerpo humano, la encapsulación fibrosa. Este proceso, explica el portal científico de Live Science, consiste en que el sistema inmunológico recubre el objeto extraño con colágeno y fibras protectoras, limitando así el daño e impidiendo una inflamación severa.

Gracias a este fenómeno, el paciente pudo vivir sin complicaciones graves durante años. No obstante, la aparición de la secreción purulenta fue una señal de que el mecanismo estaba fallando y de que se estaban generando “complicaciones graves”, según el informe médico.

Cirugía de emergencia

El equipo médico decidió realizar una toracotomía para retirar la hoja, limpiar la cavidad torácica, extraer el pus y colocar un drenaje, el hombre recibió antibióticos de amplio espectro durante una semana.

Según Live Science, la evolución fue sorprendentemente positiva, al octavo día le retiraron el tubo de drenaje y dos días después fue dado de alta, tras diez días de hospitalización.

En los controles, a las dos y seis semanas de la cirugía, no se registraron complicaciones ni infecciones.

El médico no contaba con la acreditación necesaria. | Foto: Getty Images

Según los investigadores, casos como este son excepcionales. Aunque es relativamente común que fragmentos de balas permanezcan alojados en el cuerpo, encontrar una hoja completa de cuchillo sin detectar durante tantos años es extremadamente raro.

Los especialistas subrayan que este episodio “pone de relieve los importantes retos que plantea la atención traumatológica en entornos con recursos limitados”.

Ante el caso, los médicos señalan que: “un riesgo considerable de que el cuchillo retenido pudiera provocar un desenlace fatal”.