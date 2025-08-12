Incluso tarareando, esta aplicación, disponible en casi todos los celulares, puede descubrir y enseñar las canciones

En la vida diaria es común que una melodía se quede atrapada en la mente sin recordar su letra o título. Antes, encontrarla podía convertirse en un desafío frustrante, pero la tecnología ha cambiado ese escenario.

Ahora, una función integrada en la aplicación de Google permite reconocer canciones con tan solo tararear, silbar o cantar un fragmento, sin necesidad de saber nada más. Esta característica, disponible en la mayoría de teléfonos inteligentes, se ha convertido en una solución eficaz para quienes buscan rápidamente el nombre de un tema musical.

Cuando encontrar una canción se complica

Hay situaciones en las que identificar una canción parece imposible: un tema que suena en la radio del taxi, una pieza instrumental escuchada en un restaurante o una vieja canción que regresa a la memoria después de años.

En estos casos, las búsquedas por letra en internet no ofrecen resultados y las plataformas de música en streaming no siempre logran encontrar la coincidencia correcta.

Incluso tarareándolas puede encontrar las canciones. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Google.

Para estos momentos, Google cuenta con una función poco conocida que resuelve el problema en segundos. Según explicó el portal Applesfera, el procedimiento es sencillo en dispositivos Android y también está disponible para iPhone descargando gratuitamente la app de Google desde la App Store.

Una vez instalada, se abre la aplicación, se pulsa el ícono del micrófono en el buscador y luego la opción buscar una canción. A partir de ahí, basta con tararear, silbar o reproducir un fragmento grabado.

El sistema utiliza un algoritmo de reconocimiento que analiza el patrón melódico y presenta las coincidencias más probables, acompañadas de enlaces directos a YouTube y otras plataformas para escuchar la versión completa.

Ventajas de esta función

Esta herramienta ofrece varias ventajas frente a otros métodos de búsqueda musical. No es necesario recordar la letra exacta, lo que facilita la identificación de canciones en otros idiomas, piezas instrumentales o fragmentos muy breves. Además, acepta diferentes formas de entrada: tarareo, canto improvisado, silbido o grabaciones de baja calidad.

Esta función de Google esta disponible tanto para la versión de escritorio como para la aplicación. | Foto: Getty Images

Su rapidez es otro punto a favor, ya que el reconocimiento se realiza en cuestión de segundos y permite reconocer la canción para posteriormente añadirla a una lista de reproducción en su lista straming. Para quienes descubren música en la calle, en un local o a través de un video, esta función es un recurso práctico y accesible.