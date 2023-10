Increíble: compañía japonesa presenta un robot al mejor estilo de “Transformers”

Archax 3rd PV 「Dynamic Viewing」を公開しました。



AIを用いた最新の撮影技法NeRFを使用しました。

全編はYoutubeにてご覧ください!



The PV was created using NeRF, the latest photography technique using AI.

Ple check the full video on Youtube!https://t.co/nKQQjreCtL pic.twitter.com/eBMXvtbMVD