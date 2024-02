Inteligencia artificial dice cuáles son las canciones más felices de la historia

En un mundo lleno de altibajos emocionales, la música sirve como un faro de alegría, llevándonos a lugares de felicidad pura y liberadora. Desde los ritmos pegajosos hasta las letras inspiradoras, ciertas canciones tienen el poder de levantar el ánimo y poner una sonrisa en nuestros rostros.

La música desempeña un rol de cambio para la vida de las personas, según explicó un artículo publicado en el Journal of the American Medical Association Network Open. Asimismo, para ChatGPT, famosa inteligencia artificial, estas son algunas de las canciones más felices de la historia, pues son melodías que trascienden el tiempo y el espacio para traer una sensación de dicha instantánea.

Las canciones más felices

1. Don’t Stop Believin’ - Journey

Esta canción de Journey es un himno de esperanza y perseverancia. Con su distintivo piano introductorio y su coro épico, Don’t Stop Believin invita a los oyentes a mantener la fe, incluso, en los momentos más oscuros. Es imposible no sentirse elevado por la energía positiva de esta icónica canción de los años 80.

2. Happy - Pharrell Williams

Con un título tan directo como Happy (Feliz), Pharrell Williams capturó la atención del mundo con esta canción contagiosa. Su ritmo alegre y letras optimistas nos recuerdan la importancia de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Happy se convirtió en un fenómeno global, inspirando a personas de todas las edades a bailar y sonreír.

3. Walking on Sunshine - Katrina and the Waves

Escuchar música relaja a las personas | Foto: Getty Images

Walking on Sunshine es una explosión de alegría encapsulada en una canción. Desde su intro de guitarra hasta su estribillo pegajoso, esta melodía de la década de los 80 es un recordatorio vibrante de los días soleados y despreocupados. Su energía positiva es contagiosa, haciéndonos querer levantarnos y bailar.

4. Here Comes the Sun - The Beatles

Escrita por George Harrison, Here Comes the Sun es una oda a la llegada de tiempos mejores. Su melodía suave y reconfortante evoca imágenes de un amanecer brillante y lleno de esperanza. Esta canción atemporal de The Beatles sigue siendo un recordatorio de que después de la oscuridad siempre viene la luz.

5. I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) - Whitney Houston

I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) es una explosión de energía positiva y emoción contagiosa. Con la voz poderosa de Whitney Houston y un ritmo irresistible, esta canción invita a los oyentes a dejar de lado sus preocupaciones y simplemente disfrutar del momento. Es una celebración del amor, la vida y la alegría de estar vivos.

Estas canciones son solo una muestra de la increíble capacidad que tiene la música para elevar nuestros espíritus y traer felicidad a nuestras vidas.

Ya sea que necesitemos un impulso de energía o simplemente queramos celebrar la vida, estas melodías atemporales están ahí para recordarnos que siempre hay razones para sonreír y bailar.