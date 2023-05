La advertencia de Tim Cook, director de Apple, sobre la Inteligencia Artificial

El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) continúa a pasos agigantados. A partir de esta tecnología han surgido numerosas herramientas que facilitan diversos procesos para el ser humano dentro de su ambiente laboral, de hecho, hay quienes temen que en un futuro pueda reemplazar varias profesiones.

Si bien las IA han recibido todo tipo de elogios, la cautela frente a su evolución también ha estado presente. Por ejemplo, a finales de marzo, un grupo de expertos solicitó una pausa en su desarrollo.

Dicha petición fue firmada por personalidades que han expresado sus temores sobre una IA incontrolable que supere a los humanos, como Musk, dueño de Twitter y fundador de SpaceX y Tesla, y el historiador Yuval Noah Hariri.

En esta ocasión, la advertencia vino de parte de Tim Cook, consejero delegado de Apple, quien durante una conferencia se mostró cauteloso frente al rápido avance que ha tenido la IA. Según manifestó, “hay una serie de problemas que deben resolverse”, haciendo referencia a esta tecnología.

Tim Cook expuso que Apple ya emplea la Inteligencia Artificial. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Durante su intervención, Cook expuso que Apple ya emplea la Inteligencia Artificial en un amplio listado de productos. Si bien anticipó que la compañía seguirá incluyendo elementos de IA en su portafolio, anotó que su aplicación será sobre una “base muy reflexiva”.

“Obviamente, hemos hecho enormes progresos, integrando la IA y el aprendizaje en todo nuestro ecosistema (...). Y lo tejimos en productos y características durante muchos años”, mencionó Cook durante la conferencia.

El desarrollo de la IA ha dado paso a la aparición de un amplio listado de herramientas que aplican esta tecnología para múltiples tareas. - Foto: Getty Images

ChatGPT sigue amenazando profesiones

Mientras los guionistas de Hollywood siguen exigiendo mejores condiciones laborales y un salario más justo por su trabajo, apareció una posibilidad que podría afectar el futuro de la industria y que dejaría en la cuerda floja a los escritores de películas, series y otros programas.

En medio de esta disputa, la Inteligencia Artificial (IA) ha entrado al ruedo y ha puesto en alerta a los guionistas, quienes además de buscar un mejor ingreso, también intentar regular el papel de esta tecnología para que su trabajo sea respetado y bien valorado por las compañías y las productoras cinematográficas.

La polémica se ha incrementado desde hace algunas semanas, según el portal Above the Line, cuando las compañías de streaming y algunos estudios comenzaron a contemplar la idea de incluir al poderoso ChatGPT en su nómina para que esta herramienta sea la encargada de escribir los guiones basándose en libros y obras de dominio público.

ChatGPT es el chatbot diseñado por OpenAI. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Esta parece ser una de las salidas que contempla la industria en medio de la huelga indefinida decretada por el sindicato de guionistas de cine y televisión, medida que naturalmente fue rechazada por el Gremio de Escritores de Estados Unidos (WGA), quienes se vería relegados por estos bots a un segundo lugar, el de correctores, labor que aseguran, no están dispuestos a cumplir.

John August, miembro de esta organización, aseguró que los guionistas no estarían dispuestos a corregir el trabajo de una máquina, pues con esta medida, aseguran, sus sueldos se verían impactados y afectados.

Esta es la teoría de Warren Leight, guionista y productor ejecutivo de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, quien asegura que esto se trata de una estrategia para que las diferentes compañías de entretenimiento puedan pagar menos a los libretistas; además, se sumó a la postura de August, de no tener intensión de corregir los escritos hechos por ChatGPT, uno de los principales candidatos a reemplazarlos.

“Lo que la inteligencia artificial podría hacer es arrojar un trabajo confuso. En lugar de contratarte para hacer un primer borrador, [los estudios] te contratan para hacer un segundo borrador, que paga menos. Quieres cortar eso de raíz”, señaló Leight, en información recogida por el portal Hipertextual.

La WGA había aceptado, hace algunos días, la llegada de ChatGPT a la industria, peor había puesto algunas condiciones para que sus productos no fueran considerados como material literario o material fuente, esto, con el fin de ofrecer protección a los escritores, ya que la IA no vería afectado su salario ni tampoco se expondría a que no le reconocieran sus créditos.

El futuro de la industria está en una zona donde los guionistas coinciden en ver a la inteligencia artificial como un gran enemigo y una máquina de plagio, la cual resultaría mucho más económica y rentable para la industria que no tendría que cubrir los elevados costos que demandan estos profesionales.