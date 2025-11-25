La colaboración entre Suno y Warner transforma la manera en que los artistas ganan con IA

La plataforma estadounidense Suno, especializada en música generada mediante inteligencia artificial (IA), y la discográfica Warner Music Group (WMG) anunciaron el martes un acuerdo destinado a remunerar a los artistas cuya producción se utilice para crear canciones.

El convenio resuelve una demanda civil interpuesta por Warner, que acusaba a Suno de haber recurrido a sus catálogos sin autorización y sin compensación económica, lo que marcó un precedente en el emergente mercado de la música con IA.

La competencia y la evolución del mercado

Hace unas semanas, Udio, gran rival de Suno en este sector, inició esta nueva fase de la música con IA al firmar acuerdos con Universal Music Group y Warner, dos de los tres sellos discográficos más poderosos del mundo junto con Sony Music Group.

La colaboración redefine la relación entre tecnología y derechos de autor. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Estos movimientos reflejan un cambio en el modelo económico de la música generada por IA, integrando a músicos, cantantes y titulares de derechos que temían perder una parte de sus derechos de autor.

Nuevas condiciones para la música con IA

En el marco del convenio firmado con WMG, Suno se comprometió a reemplazar en 2026 su modelo de IA existente por nuevas versiones que consideren el acuerdo de licencia. Además, los usuarios necesitarán una cuenta de pago para descargar audios, garantizando un control más estricto sobre el uso de contenido protegido.

La plataforma permitirá ahora a los artistas y titulares de derechos decidir si permiten el uso de su música, su nombre, su imagen y su voz por parte de los usuarios, consolidando un enfoque más respetuoso con la propiedad intelectual.

Los creadores podrán decidir si su música, voz o imagen se usa en la plataforma. | Foto: Imagen generada con IA: Copilot

Beneficios para la comunidad creativa

Suno y Warner coinciden en que este acuerdo supone un avance significativo para los creadores. “Una victoria para la comunidad de creadores, que beneficiará a todos“, afirmó Robert Kyncl, director ejecutivo de Warner Music Group, citado en el comunicado.

El crecimiento sostenido de Suno respalda su influencia en el mercado: a finales de octubre, la plataforma alcanzó 150 millones de dólares en ingresos anuales, consolidándose como un actor clave en la intersección entre música y tecnología.