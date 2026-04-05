La configuración que debe hacer en el celular para que no se le siga apagando antes de acabar el día

No todos cuentan con un celular que pueda durar con una sola carga por todo el día y más si sale desde temprano del hogar, pues la mayor complicación es que el dispositivo logre mantenerse encendidos hasta la noche sin necesidad de usar de nuevo el cargador. Aunque muchos lo atribuyen únicamente al desgaste de la batería, existen configuraciones y hábitos que pueden marcar la diferencia.

Las “funciones vampiro” que agotan la batería sin que se note

En segundo plano, múltiples herramientas del celular continúan funcionando incluso cuando no se están utilizando. Se trata de las llamadas “funciones vampiro”, aquellas que consumen energía de forma silenciosa y constante.

Las “funciones vampiro” reducen la carga de forma constante y silenciosa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aplicaciones abiertas, actualizaciones automáticas, ubicación activa (GPS), Bluetooth o sincronizaciones en la nube son ejemplos comunes. Aunque parecen procesos normales, en dispositivos con varios meses o años de uso pueden acelerar el desgaste de la batería y provocar que el equipo se descargue antes de finalizar el día.

Este fenómeno suele pasar desapercibido hasta que el usuario nota que su celular ya no rinde como antes, obligándolo a buscar un enchufe a mitad de jornada.

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Ajustes clave para alargar la duración diaria

Frente a este escenario, hay configuraciones básicas que pueden ayudar a optimizar el rendimiento de la batería. La principal es activar el modo de ahorro de energía, disponible en Ajustes > Batería, que limita procesos en segundo plano y reduce el consumo general.

Ajustes simples pueden sumar varias horas de uso diario. Foto: Getty Images

A esto se suman otras acciones recomendadas:

Reducir el brillo de pantalla.

Configurar el tiempo de bloqueo de pantalla a 1 minuto o menos.

Desactivar conexiones innecesarias como Bluetooth o GPS cuando no sea necesario.

Limitar la actividad de aplicaciones en segundo plano.

Estos cambios, aunque sencillos, pueden representar varias horas adicionales de uso.

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Cómo identificar las aplicaciones que más consumen

Otra de las claves está en conocer qué aplicaciones están drenando la batería. Para ello, se puede ingresar a Ajustes > Batería > Ver todo el uso de la batería. En el apartado “Uso de batería por apps”, el sistema muestra un desglose detallado del consumo.

Esta información permite detectar aplicaciones “tragonas” que permanecen activas más tiempo del necesario. En algunos casos, basta con restringir su actividad en segundo plano o incluso desinstalarlas si no son esenciales.