Suscribirse

Ciencia

La contundente reflexión de Bill Gates sobre el cambio climático y su impacto en la humanidad: “No conducirá”

El filántropo estadounidense escribió un texto con sus “tres duras verdades sobre el clima”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 10:30 p. m.
Bill Gates ha sido reconocido durante décadas como una de las figuras más influyentes de la era digital.
Bill Gates ha sido reconocido durante décadas como una de las figuras más influyentes de la era digital. | Foto: The Asahi Shimbun via Getty Imag

El cambio climático “no conducirá a la desaparición de la humanidad”, opinó el multimillonario filántropo Bill Gates en un extenso texto en el que argumentó que abordar las enfermedades y la pobreza ayudará a la población a sobrevivir en un mundo con calentamiento global.

La misiva se publicó en su sitio web el lunes por la noche, días antes de la cumbre climática COP30 que se celebrará en Brasil.

El fundador de Microsoft, un importante impulsor de las tecnologías verdes a través de su organización Breakthrough Energy, reconoció que el cambio climático tendrá “graves consecuencias”, pero añadió: “La gente podrá vivir y prosperar en la mayoría de los lugares de la Tierra en el futuro próximo”.

Gates, que cumple 70 años el martes, describió sus “Tres duras verdades sobre el clima”: el cambio climático no acabará con la civilización, la temperatura no es la mejor medida del progreso y la salud y la prosperidad son las defensas más sólidas contra la desestabilización climática.

Aunque el planeta está lejos de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el Acuerdo Climático de París, Gates cree que el progreso logrado en este ámbito debe reconocerse.

Para el multimillonario estadounidense, la pobreza y las enfermedades siguen siendo los problemas más importantes de la humanidad.

Contexto: Bill Gates anuncia su plan más ambicioso hasta ahora: busca transformar el futuro de la humanidad

“Nuestro principal objetivo debería ser prevenir el sufrimiento, especialmente para quienes viven en las condiciones más difíciles en los países más pobres del mundo”, afirmó.

Eso significa, por ejemplo, centrarse en garantizar que “menos personas vivan en la pobreza y con mala salud, de modo que el clima extremo no sea una amenaza tan grande para ellos”.

El gran ausente en la lucha contra el cambio climático
El filántropo estadounidense escribió un texto con sus “tres duras verdades sobre el clima”. | Foto: Getty Images

Afirmó también que la comunidad climática necesita un cambio estratégico en la COP30. “Priorizar las cosas que tienen el mayor impacto en el bienestar humano”, afirmó.

Los críticos de Gates afirmaron que el ensayo carecía de sustancia y planteaba una falsa disyuntiva entre la acción climática y la reducción del sufrimiento humano.

“El señor Gates ha establecido un marco erróneo que contrapone la mejora de la calidad de vida a los objetivos de temperatura y emisiones basados en la ciencia. De hecho, ambos están intrínsecamente conectados”, declaró a la AFP Rachel Cleetus, de la Unión de Científicos Preocupados.

“El calentamiento global está socavando directamente la erradicación de la pobreza y los objetivos de desarrollo humano en todo el mundo”, agregó.

Cleetus citó como ejemplo el huracán Melissa, “una tormenta monstruosa” que “es solo el último ejemplo de las consecuencias mortales y costosas del cambio climático para las naciones que ya enfrentan complejos desafíos humanitarios”.

Contexto: Bill Gates lanzó nueva predicción y reveló fecha ‘exacta’ en que la inteligencia artificial reemplazaría a los humanos

Gates dejó todos los puestos ejecutivos en Microsoft en 2008 para dedicarse a la filantropía. Fundó Breakthrough Energy en 2015, un fondo que ha invertido aproximadamente 2.200 millones de dólares en tecnologías emergentes.

Con información de AFP

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Piden abrir incidente de desacato contra Petro por no retractarse con las periodistas que llamó “muñecas de la mafia”

2. Maduro castiga a líder político de América Latina por ayudar a EE. UU. a desplegar buques de guerra: “Persona non grata”

3. “Aquí lo que hay es un pirómano que quiere incendiar a Colombia”: Juan Carlos Pinzón al recibir el aval de Oxígeno

4. Solicitan medida cautelar ante el CNE para que Daniel Quintero no pueda registrarse como precandidato ante la Registraduría

5. Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en acabar con su vida por las deudas: “A veces uno quiere”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bill Gatescambio climáticoCalentamiento

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.