La función de la freidora de aire que debe usar antes de cocinar, para que los alimentos queden más crujientes

Las freidoras de aire han llegado para quedarse, creando una necesidad en los hogares. Su practicidad y versatilidad las han convertido en el electrodoméstico favorito de la cocina, ya que no solo facilitan las tareas domésticas, sino que también ofrecen una forma saludable de disfrutar de los alimentos sin necesidad de utilizar grasas para conseguir una textura crujiente.

Lo que no muchos usuarios saben es que las freidoras de aire integran “modos de cocción” que se adaptan a cada tipo de alimento o a la cantidad. Por esta razón, descongelar alimentos puede ser muy útil; no obstante, es importante tener en cuenta que no todos los alimentos son aptos para esta función, porque algunos pueden expulsar agua y afectar el funcionamiento del aparato.