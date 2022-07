La función de WhatsApp para pixelar una foto antes de enviarla

Foto: NurPhoto via Getty Images

Actualmente, WhatsApp sigue consolidándose en el mercado como una de las aplicaciones más utilizadas para el envío y la recepción de mensajes, fotos y videos de forma inmediata. Con ello, los creadores de la aplicación se han ido implementando poco a poco distintos cambios para mejorar la privación y la funcionalidad de dicha aplicación.

En esta medida, WhatsApp también ha agregado nuevas funciones para que los usuarios puedan editar los contenidos antes de que sean enviados. Con ello, se puede recortar una imagen y agregarle distintos stickers o texto, pero pocas personas conocen la herramienta para poder pixelar una foto antes de que se envíe tanto en una conversación individual como en una grupal.

Para poder utilizar esta herramienta, primero debe asegurarse de tener la última versión de la aplicación en un teléfono Android. Luego debe ingresar al chat donde quiere enviar la foto y seleccionar la imagen que piensa editar y luego diríjase hacia el botón relacionado con el ícono de cámara. Después de ello, pulse el ícono con forma de lápiz para poder editar la imagen y en la pantalla se verá otro ícono con apariencia de un dibujo pixelado, púlselo para poder usar la herramienta. Cuando termine de recortar y retocar la foto, puede enviarla al contacto que desee.

Este recurso que ofrece WhatsApp permite una mayor privacidad a las imágenes que se comparten con otros contactos y además, permiten darle un toque de originalidad y facilidad a las fotos que se deseen compartir ya editadas sin tener que hacer por medio de otras aplicaciones.

Ahora bien, es importante tener presente que si no se tiene instalada la última versión de WhatsApp, no será posible hacer uso de estas nuevas funciones. Para validar esto, los usuarios de Android solamente debe ingresar a la Play Store y buscar la aplicación de WhatsApp; si al validar la aplicación le aparece ‘actualizar’, esto indica que el dispositivo aún no ha instalado la última versión, por lo que debe pulsar ese botón para iniciar con el proceso de actualización. Este proceso es muy similar en un teléfono iPhone, únicamente requiere del ingreso de la App Store y realizar el mismo proceso del Android.

Otras nuevas funciones de WhatsApp

A su vez, WhatsApp también ha implementado otras herramientas que le ayudan al usuario a mantener su privacidad. Hasta hace unos meses, la aplicación solamente tenía la opción de ‘Mi contacto, excepto’ para las historias; sin embargo, la aplicación ha ido evolucionando y ahora es posible tener esta misma función para la foto de perfil, la información y la hora de conexión.

Así mismo, WhatsApp también anunció hace poco que se podrá tener la opción de borrar los mensajes con más de dos días de enviados. Esto le permitirá a los usuarios borrar mensajes con un plazo máximo de una hora, ocho minutos y 16 segundos después de haberlos enviado mediante la opción ‘Borrar para todos’.

Según comprobó WABetaInfo en la nueva actualización 2.22.15.8 de WhatsApp, lanzada a través del programa beta de Google Play para Android, la compañía busca quintuplicar este límite de tiempo de borrado y así ayudar a los usuarios.