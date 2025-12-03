Suscribirse

La impresionante imagen de una nebulosa planetaria captada por el telescopio Gemini Sur: “Se acerca al final de su vida”

Este objeto astronómico está situado en la constelación de Escorpio, entre 2.500 y 3.800 años luz de nuestro planeta.

Redacción Tecnología
3 de diciembre de 2025, 5:14 p. m.
Ilustración de una nebulosa planetaria.
Ilustración de una nebulosa planetaria. | Foto: Getty Images

El telescopio Gemini Sur, ubicado en Cerro Pachón de Chile, capturó una nueva e impresionante imagen de la Nebulosa Mariposa, informó en un comunicado NoirLab, de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) de Estados Unidos.

Este objeto astronómico, oficialmente llamado como NGC 6302 o Caldwell 69, está situado en la constelación de Escorpio, entre 2.500 y 3.800 años luz de nuestro planeta.

Una nebulosa planetaria bipolar

Según el Observatorio Internacional Gemini, NGC 6302 es una nebulosa planetaria bipolar con una enana blanca en su centro.

Los colores de la Nebulosa Mariposa son dados por los gases liberados desde el centro, donde se sitúa una enana blanca.
Los colores de la Nebulosa Mariposa son dados por los gases liberados desde el centro, donde se sitúa una enana blanca. | Foto: DW

Esta enana blanca, correspondiente a lo que queda de un astro parecido al Sol, expulsó hace tiempo sus capas externas, formando las características “alas” visibles en la imagen.

El informe de NoirLab explica que la nebulosa fue “formada por una estrella masiva que está cerca del final de su vida y por ello expulsa material al espacio, rodeándose por una capa de gas ionizado en expansión”.

Una de las estrellas más calientes conocidas

La enana blanca ubicada en el corazón es considerada por los científicos como uno de los astros más calientes observados, con una temperatura superficial que supera los 250.000 °C.

Contexto: ¿Erupciones de volcanes en el cometa 3I/ATLAS? El hallazgo que ofrece pistas sobre su origen y composición

“La formación de esta estructura única se debe a una estrella ubicada en el centro de la nebulosa que está desprendiendo capas de gas y polvo a medida que se acerca al final de su vida”, afirma el informe.

Probablemente, la estrella original de este objeto debió ser muy grande. Antes de convertirse en enana blanca, la estrella original fue una gigante roja con un diámetro cercano a mil veces el de nuestro Sol, rescata el comunicado.

nebulosa / Universo
Foto de referencia de la nebulosa planetaria. | Foto: Getty Images

Colores que revelan la química del cosmos

El gas iluminado por el calor de la estrella produce los colores que resaltan en la fotografía. El rojo intenso marca regiones de hidrógeno ionizado, mientras que el azul intenso traza zonas de oxígeno energizado.

Los científicos también detectaron nitrógeno, sulfuro y hierro, elementos que contribuirán a la formación de nuevas generaciones de estrellas y planetas.

La imagen fue elegida por escolares chilenos, que se decantaron por este objetivo astronómico para celebrar los 25 años de operación del Observatorio Internacional Gemini.

*Con información de DW.

