La llamada ‘muda’ que hará que lo acosen con intentos de estafas y mensajes spam: expertos dicen que hacer

Una llamada entra al celular, no hay voz al otro lado y se corta en segundos, puede parece un error, una falla de señal o una simple marcación equivocada, sin embargo, ese breve timbrazo puede ser un ataque que podría convertirse a futuro en una cadena de mensajes no deseados, intentos de engaño y cobros inesperados que se prolongan durante semanas.

Este tipo de llamadas silenciosas se han convertido en una de las estrategias comunes para identificar números activos y preparar futuros fraudes. Aunque muchas personas los ignoran, otras devuelven la llamada sin saber que ese gesto puede tener consecuencias.

Por qué una llamada muda no es tan inocente como parece

Cuando el teléfono suena y se corta de inmediato, no siempre se trata de un error. En muchos casos, el objetivo no es hablar, sino comprobar si el número está en uso.

Para caer en la trampa solo basta con que la persona conteste, rechace la llamada o intente devolverla para confirmar que hay alguien del otro lado.

Ignorar ciertos números puede evitar futuros intentos de engaño. Foto: Getty Images / Canva

Ese simple registro permite que el número sea incorporado a bases de datos que luego circulan entre redes dedicadas al envío masivo de mensajes publicitarios, enlaces falsos o supuestas ofertas urgentes.

A partir de ahí, podrían comenzar los contactos insistentes por WhatsApp, SMS o nuevas llamadas con distintos pretextos.

Especialistas advierten que devolver la llamada puede ser aún más riesgoso, ya que algunos números están diseñados para generar cargos elevados en pocos segundos o activar servicios sin consentimiento claro del usuario.

“Devolver la llamada a un número de spam sí puede provocar que le hagan más llamadas de spam y se convierta usted en objetivo de estafas, lo que conlleva riesgos mucho mayores, comenta la agencia de seguridad Keeper Security.

Qué señales deben encender la alerta y cómo evitar caer en la trampa

Uno de los primeros pasos es revisar si realmente se está esperando una llamada importante. Si no hay citas médicas, trámites pendientes o contactos internacionales previstos, lo más prudente es no interactuar con números desconocidos.

Devolver una llamada perdida puede traer consecuencias inesperadas. Foto: Getty Images

También se ha detectado que muchas de estas llamadas provienen del extranjero. Aunque no todos los números internacionales son peligrosos, algunos prefijos aparecen con mayor frecuencia en reportes de fraude. Entre ellos figuran códigos asociados a países como:

India (+91)

Marruecos (+212)

Costa de Marfil (+225)

Sierra Leona (+231)

Ghana (+233)

Nigeria (+234)

Albania (+355)

Bosnia y Herzegovina (+387)