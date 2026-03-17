Política

Gustavo Petro habló con Emmanuel Macron: busca países para un “cese inmediato en Medio Oriente”

Según la Casa de Nariño la comunicación telefónica duró 30 minutos.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 2:27 p. m.
El presidente Gustavo Petro tuvo una llamada telefónica con Emmanuel Macron.
El presidente Gustavo Petro tuvo una llamada telefónica con Emmanuel Macron. Foto: Archivo y SEMANA

De acuerdo con la información que dio a conocer el presidente Gustavo Petro por medio de sus redes sociales este martes, 17 de marzo, tuvo una comunicación con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

En la publicación que realizó el Petro en su cuenta de X, reveló que se abordó la necesidad de lograr un cese inmediato del conflicto en Medio Oriente.

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Además, mencionó que habló con Macron sobre la situación por la que esta atravesando Venezuela, en donde Nicolás Maduro fue capturado en medio de una intervención de Estados Unidos, dejando como resultado a Delcy Rodríguez como la presidenta encargada.

“Acabo de hablar con el presidente Macron sobre el conflicto del Medio Oriente y las percepciones sobre la situación generada en Venezuela. Macron nos ayudará en desatar el número de países que buscarán un cese inmediato en el Medio Oriente”, afirmó el mandatario colombiano.

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Por su parte, desde la Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño se entregaron otros detalles de la llamada telefónica: “El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) sostuvo el día de hoy una llamada con el presidente de Francia Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) por cerca de 30 minutos”.

“En la llamada el presidente Petro le propuso a Francia unirse en pro de buscar un alto al fuego y el diálogo para alcanzar la paz en Medio Oriente entre otros temas de interés para los dos países”, expresó uno de los asesores de Petro.

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Sumado a ello expresó: “El presidente Macron agradeció la iniciativa a la que calificó pertinente y además de señalar que le parece muy buena propuesta para buscar la tregua y diálogo para el fin del conflicto en el Medio Oriente. Los presidentes acordaron que las cancillerías trabajen en equipo para una comunicación conjunta que busque el diálogo para alcanzar una alianza por la paz en el mundo”.