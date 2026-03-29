La Nasa elige a una universidad española para el seguimiento de Artemis II, la misión que liderará el regreso a la Luna

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (ETSi) ha sido seleccionada como la única sede española para el seguimiento de la misión Artemis II de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA). Estas labores se desarrollan en colaboración con la empresa española Integrasys, especializada en sistemas de comunicaciones y seguimiento espacial.

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De este modo, la ETSi se incorpora a un grupo de 34 participantes a nivel mundial. Entre ellos figuran entidades gubernamentales como las agencias espaciales canadiense (CSA) y alemana (DLR), empresas del sector como Telespazio o Intuitive Machines, así como centros de investigación y universidades que monitorizarán el regreso del ser humano a la órbita lunar, según ha informado la Universidad de Sevilla en un comunicado.

En la cubierta de la Escuela se ha instalado la plataforma Orbisat, una estructura de 2,5 metros de altura desarrollada por la filial de Integrasys en Luxemburgo. Este sistema permite el seguimiento de la trayectoria de vehículos espaciales, tanto durante el lanzamiento como en sus fases operativas.

A través de esta plataforma se recibirán, procesarán y enviarán datos en tiempo real a la NASA para su análisis. Esta información contribuirá a mejorar la evaluación de las capacidades de seguimiento de la comunidad aeroespacial e identificar nuevas formas de reforzar el apoyo a futuras misiones a la Luna y Marte.

Artemis II marca un hito en la exploración espacial humana tras más de 50 años sin misiones tripuladas alrededor de la Luna. Foto: Getty Images

Gracias a los datos obtenidos en la ETSi, se realizará el seguimiento de la señal de la nave y medirá el efecto Doppler, un parámetro clave para determinar su posición y calcular su trayectoria. Estos datos serán remitidos directamente a la NASA.

Este hito representa un impulso estratégico que refuerza su posicionamiento en el ámbito de la exploración espacial profunda y abre la puerta a futuras misiones, como Artemis III y, potencialmente, a Marte.

Este hecho posiciona a España dentro de un reducido grupo internacional de actores que tendrán un papel activo en el regreso del ser humano a la órbita lunar. Foto: Getty Images

El grupo de Ingeniería Aeroespacial de la ETSi cuenta con una amplia trayectoria en determinación orbital y vigilancia espacial. Ha participado en proyectos avanzados para la Agencia Espacial Europea (ESA), como Atmos (centrado en la calibración de modelos de densidad atmosférica) y MOSAIC (orientado a la coordinación multisensor para el seguimiento espacial).

De este modo, los alumnos podrán trabajar con información real de Artemis II, aplicando técnicas de determinación orbital, fusión de datos y análisis de trayectorias en un entorno operativo.

*Con información de Europa Press