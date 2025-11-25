Suscribirse

La razón futurista por la que la IA seleccionó un producto en especial para adquirir en Black Friday

Una IA identificó el dispositivo clave para controlar datos y privacidad este Black Friday.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

26 de noviembre de 2025, 2:42 a. m.
La IA recomienda un dispositivo que protege fotos, documentos y videos familiares.
Este equipo permite almacenar información sin depender de servicios externos. | Foto: Getty Images

Con el Black Friday a la vuelta de la esquina, las ofertas tecnológicas se preparan para acaparar la atención de los consumidores, este viernes 28 de noviembre será la oportunidad para conseguir descuentos en dispositivos de diferentes tipos, pero según la IA no todos los productos tienen el mismo valor a largo plazo.

Recientemente, una consulta a la inteligencia artificial de Google reveló cuál sería el artículo más estratégico para comprar hoy y que siga siendo útil en los próximos años, a lo cual la IA dejó claro que no se trata de un celular, reloj inteligente o consola de videojuegos, sino de algo que redefine la manera en que se protege y gestiona la información: un NAS, o “nube privada personal”.

La privacidad y la soberanía de tus datos, más importante que nunca

El NAS es mucho más que un simple disco duro, es un pequeño servidor que se mantiene en su hogar y que permite tener control absoluto sobre los archivos, desde fotos y videos familiares hasta documentos financieros y copias de seguridad de el celular.

La IA destaca que este pequeño servidor devuelve la soberanía digital al usuario.
Según la IA, un NAS permite tener control total sobre fotos, videos y documentos desde casa. (Imagen de referencia generada con IA) | Foto: Imagen generada con IA - Bing

“A diferencia de los servicios en la nube de grandes compañías, que utilizan tus datos para entrenar sus algoritmos, un NAS te devuelve la soberanía digital”, señala Gemini.

Esto permite que una vez se conecte el dispositivo al NAS se puedan gestionar fotos y documentos de manera inteligente, manteniendo todo bajo el control del dueño, sin necesidad de enviar datos a internet.

Contexto: Se disparó una modalidad de estafa en Colombia que apunta al Black Friday 2025: expertos dijeron 5 puntos para no caer

Una inversión duradera que ahorra dinero

Otro de los atractivos de un NAS es su capacidad de romper con las suscripciones infinitas.

Un NAS requiere un gasto inicial, pero luego todo cambia. En pocos años, el ahorro frente a las plataformas de pago puede ser significativo.

Almacenamiento digital
Según la IA, el gasto inicial en un NAS se recupera con el ahorro frente a servicios de almacenamiento en la nube. | Foto: Aleph Data Solutions

“Un NAS cuesta dinero al principio, pero luego es tuyo” señala la IA.

A diferencia de los celulares, cuya batería y pantalla se degradan con el tiempo, estos dispositivos son modulares, si necesitan más espacio se pueden reemplazar los discos duros sin cambiar el “cerebro” central del equipo.

Además, actúa como centro tecnológico del hogar, conectando cámaras, televisores, computadoras y smartphones, convirtiéndose en un aliado silencioso y resistente para la vida digital.

