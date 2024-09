La regla de los cinco minutos que debe seguir en su celular, para evitar que los ciberdelincuentes dejen su cuenta bancaria en ceros

La regla de los cinco minutos

¿Qué puede pasar sin un celular no cuenta con estas actualizaciones? Los desarrolladores de software suelen lanzar este tipo de modificaciones con el fin de que los dispositivos no sean tan susceptibles a los ataques , y evitar así el robo de datos personales, o incluso, tomar el control del aparato.

Esto no solo permite al usuario tener un mayor control sobre su información, sino que también reduce las posibilidades de que una aplicación maliciosa acceda a datos que no debería. Adicionalmente, es importante desactivar aquellos permisos que no sean indispensables para el funcionamiento de la aplicación o incluso eliminar apps que ya no se utilizan.