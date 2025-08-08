La tendencia viral de obtener regalos gratis en Temu: así lo puede logar sin invitar amigos

En las últimas semanas, ha crecido una tendencia que despierta la curiosidad de los compradores en línea: la posibilidad de recibir artículos gratis en Temu sin tener que sumar nuevos referidos.

Este método, compartido entre usuarios en redes y foros, se presenta como una alternativa para quienes buscan aprovechar las promociones de la aplicación sin depender de la invitación de amigos o familiares.

Cómo obtener premios sin necesidad de referidos

La propuesta de Temu para conseguir obsequios sin invitar a otras personas se centra en actividades internas que ofrecen recompensas.

Temu ofrece recompensas sin necesidad de sumar nuevos usuarios. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Para aprovecharlas, de acuerdo con La Nación, es necesario seguir una serie de pasos:

Crear una cuenta o iniciar sesión: descargar la aplicación y acceder con los datos personales. Ingresar al perfil de usuario: desde el menú principal, abrir la sección que reúne las opciones de cuenta, aparece como “Tú”. Localizar las promociones activas: dentro del apartado correspondiente, buscar la sección de créditos o regalos. Elegir un reto o juego disponible: Temu presenta distintas dinámicas, por lo que conviene revisar las condiciones antes de participar. Completar las misiones asignadas: cada actividad tiene su propio sistema de puntos o avances para obtener el premio, y es clave elegir aquellas que no impliquen invitar a terceros.

Esta modalidad ofrece una oportunidad para recibir productos sin costo y de manera sencilla, aunque la experiencia puede variar según la disponibilidad de promociones y el tiempo que el usuario esté dispuesto a invertir. Así, Temu demuestra que existen rutas alternativas para disfrutar de sus beneficios, más allá del tradicional modelo de referidos.

Qué es Temu y cómo opera la plataforma

Temu es una plataforma de comercio electrónico que ha ganado terreno por ofrecer un amplio catálogo de productos a precios bajos, desde prendas de vestir y accesorios, hasta dispositivos electrónicos, utensilios para el hogar y artículos de uso cotidiano.

Juegos en Temu entregan recompensas gratis sin invitar amigos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque pertenece a PDD Holdings, el mismo grupo fundador de la popular aplicación Pinduoduo en China, Temu opera en múltiples mercados y ofrece envíos internacionales con plazos que, en la mayoría de los casos, oscilan entre 6 y 20 días. Su estrategia de expansión se basa en promociones llamativas y en un sistema de recompensas que busca incentivar tanto a clientes nuevos como a los ya registrados.