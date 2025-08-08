Suscribirse

Tecnología

La tendencia viral de obtener regalos gratis en Temu: así lo puede logar sin invitar amigos

Crece el interés por regalos en Temu sin enviar invitaciones a contactos.

Redacción Tecnología
8 de agosto de 2025, 10:42 p. m.
Esta decisión responde a la eliminación de la exención tributaria conocida como "de minimis", que permitía la entrada libre de impuestos de paquetes con valor inferior a 800 dólares.
Estrategia en Temu permite reclamar obsequios sin referidos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En las últimas semanas, ha crecido una tendencia que despierta la curiosidad de los compradores en línea: la posibilidad de recibir artículos gratis en Temu sin tener que sumar nuevos referidos.

Este método, compartido entre usuarios en redes y foros, se presenta como una alternativa para quienes buscan aprovechar las promociones de la aplicación sin depender de la invitación de amigos o familiares.

Cómo obtener premios sin necesidad de referidos

La propuesta de Temu para conseguir obsequios sin invitar a otras personas se centra en actividades internas que ofrecen recompensas.

La venta de artículos no conformes llevó a Temu a enfrentar posibles sanciones.
Temu ofrece recompensas sin necesidad de sumar nuevos usuarios. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Para aprovecharlas, de acuerdo con La Nación, es necesario seguir una serie de pasos:

Lo más leído

1. Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100 % para comparendos impuestos en estas fechas
2. “Saade, para que ponga atención”: dijo Gustavo Petro a su jefe de Despacho en pleno evento público. Este fue el momento
3. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
  1. Crear una cuenta o iniciar sesión: descargar la aplicación y acceder con los datos personales.
  2. Ingresar al perfil de usuario: desde el menú principal, abrir la sección que reúne las opciones de cuenta, aparece como “Tú”.
  3. Localizar las promociones activas: dentro del apartado correspondiente, buscar la sección de créditos o regalos.
  4. Elegir un reto o juego disponible: Temu presenta distintas dinámicas, por lo que conviene revisar las condiciones antes de participar.
  5. Completar las misiones asignadas: cada actividad tiene su propio sistema de puntos o avances para obtener el premio, y es clave elegir aquellas que no impliquen invitar a terceros.

Esta modalidad ofrece una oportunidad para recibir productos sin costo y de manera sencilla, aunque la experiencia puede variar según la disponibilidad de promociones y el tiempo que el usuario esté dispuesto a invertir. Así, Temu demuestra que existen rutas alternativas para disfrutar de sus beneficios, más allá del tradicional modelo de referidos.

Contexto: Así es la nueva plataforma de Amazon que llega a competirle a Temu y Shein con precios más bajos

Qué es Temu y cómo opera la plataforma

Temu es una plataforma de comercio electrónico que ha ganado terreno por ofrecer un amplio catálogo de productos a precios bajos, desde prendas de vestir y accesorios, hasta dispositivos electrónicos, utensilios para el hogar y artículos de uso cotidiano.

Con la nueva normativa, los envíos desde China están sujetos a aranceles de hasta el 145%, lo que ha obligado a Temu a modificar su estrategia operativa para mantener su competitividad en el mercado estadounidense.
Juegos en Temu entregan recompensas gratis sin invitar amigos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque pertenece a PDD Holdings, el mismo grupo fundador de la popular aplicación Pinduoduo en China, Temu opera en múltiples mercados y ofrece envíos internacionales con plazos que, en la mayoría de los casos, oscilan entre 6 y 20 días. Su estrategia de expansión se basa en promociones llamativas y en un sistema de recompensas que busca incentivar tanto a clientes nuevos como a los ya registrados.

Si bien gran parte de sus campañas está orientada a captar usuarios mediante recomendaciones, la compañía también dispone de alternativas para conseguir premios sin tener que enviar invitaciones. Estas opciones incluyen retos y juegos dentro de la aplicación, cada uno con reglas y condiciones particulares.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿El presidente Petro está negociando con la junta del narcotráfico, que -según él - lo quiere asesinar?

2. Tajante afirmación sobre Luis Díaz y el Balón de Oro: desde Colombia no ocultan este pensamiento

3. Luz Adriana Camargo recibe espaldarazo de la Procuraduría en la demanda que pide tumbar su elección como fiscal general

4. Trump y Putin se reunirán por primera vez desde 2019: Buscarán el fin de la guerra de Ucrania

5. ICE sorprende con operativo ‘caballo de Troya’ en Los Ángeles y captura a decenas de inmigrantes: momento quedó captado en video

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TemuRegalosgratisAplicaciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.